Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Salzburg-Manager

„Krise geht auch an mir nicht spurlos vorbei“

Eishockey
27.09.2026 12:30
Helmut Schlögl, Manager der Eisbullen, sprach über die Krise in Salzburg.
Helmut Schlögl, Manager der Eisbullen, sprach über die Krise in Salzburg.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Porträt von Manuel Grill
Von Mathias Funk und Manuel Grill

Der ehemalige Eishockey-Serienmeister Red Bull Salzburg steckt tief in der Krise! In den letzten sechs Partien musste man sich immer geschlagen geben. In der ICE Hockey League dümpelt man auf dem vorletzten Tabellenplatz herum. Und das, obwohl im Sommer der Mega-Umbruch über die Bühne ging. Manager Helmut Schlögl sprach mit der „Krone“ über die aktuelle Situation an der Salzach. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Was ist nur mit den Eisbullen los?“ Diese Frage hört man in den vergangenen Tagen öfter. Auch in der vierten ICE Hockey League-Partie der Saison kam Salzburg nicht annähernd an das eigentliche Leistungsniveau heran. Gegen den VSV setzte es die sechste Niederlage (inklusive Champions Hockey League) in Folge.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Eishockey
27.09.2026 12:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
108.107 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
95.904 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
91.241 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Innenpolitik
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
1384 mal kommentiert
Der „Neue“ in der SPÖ: Gerhard Zeiler will Vizekanzler und/oder SPÖ-Chef werden.
Innenpolitik
Wie Gerhard Zeiler Andreas Babler ablösen könnte
1087 mal kommentiert
Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden.
Österreich
„Danke, Österreich!“ So funktioniert Integration
935 mal kommentiert
Mit der Flüchtlingswelle 2015 kamen sehr viele Menschen nach Österreich.
Mehr Eishockey
Sport Tv Logo
Salzburg-Manager
„Krise geht auch an mir nicht spurlos vorbei“
Sport Tv Logo
„Underdog-Rolle passt“
Sonder-Lob! VSV-Allrounder wird zum Trumpf
Sport Tv Logo
Weitere KAC-Ausfälle
Dieser Klagenfurter will Rotjacken-Express stoppen
ICE Hockey League
Innsbruck feiert Harvey, Capitals kassieren Pleite
Sport Tv Logo
Onkel war ein Elefant
Das Goalie-Gen liegt bei Grascher in der Familie

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf