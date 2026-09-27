„Krise geht auch an mir nicht spurlos vorbei“

Der ehemalige Eishockey-Serienmeister Red Bull Salzburg steckt tief in der Krise! In den letzten sechs Partien musste man sich immer geschlagen geben. In der ICE Hockey League dümpelt man auf dem vorletzten Tabellenplatz herum. Und das, obwohl im Sommer der Mega-Umbruch über die Bühne ging. Manager Helmut Schlögl sprach mit der „Krone“ über die aktuelle Situation an der Salzach.
„Was ist nur mit den Eisbullen los?“ Diese Frage hört man in den vergangenen Tagen öfter. Auch in der vierten ICE Hockey League-Partie der Saison kam Salzburg nicht annähernd an das eigentliche Leistungsniveau heran. Gegen den VSV setzte es die sechste Niederlage (inklusive Champions Hockey League) in Folge.
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