Bombendrohung vermieste Jugendlichen den Rad-Spaß

Gratis-Karte als Trost

Etwa zehn Burschen und Mädchen zwischen 16 und 19 Jahren waren vor Ort, führt Stefan Probst, Chef des Bergheimer Bike-Parks, aus: „Die Jugendlichen haben den Anweisungen Folge geleistet“, lobt Probst die jungen Radler. Die Besucher kamen zwischenzeitlich beim Fußballklub unter: Dort wurden sie mit Getränken versorgt – auf Kosten des Bikeparks. „Alle haben es sehr entspannt aufgenommen“, betont Probst. Der Chef verspricht aber allen heutigen Besuchern als kleinen Trost eine Gratis-Karte für das nächste Mal.