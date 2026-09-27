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Polizei-Großeinsatz

Bombendrohung vermieste Jugendlichen den Rad-Spaß

Salzburg
27.09.2026 16:21
Der abgesperrte Bikepark in Bergheim – die Polizei ist vor Ort.
Der abgesperrte Bikepark in Bergheim – die Polizei ist vor Ort.(Bild: Markus Tschepp)
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Von Salzburg-Krone

Ein Großeinsatz der Polizei lief über den Sonntagnachmittag im Bergheimer Bikepark. Der Grund war eine Bombendrohung, die sich später als schlechter Scherz entpuppte. Vorsichtshalber sperrte die Exekutive das Areal ab. Einigen Jugendlichen wurde damit der Rad-Spaß vermiest. Der Bikepark-Chef verspricht aber den Radlern Gratis-Tickets als kleinen Trost. 

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Helle Aufregung am Sonntag im Bergheimer Bike-Park. Die jungen Flachgauer Florian Fritsch (14) und Niklas Traxl (12) erzählen der „Krone“, was passiert ist: „Wir waren beim Herumfahren und haben uns etwas zu essen geholt, als die Polizei kam.“ Umgehend wurde das Areal abgesperrt. Etliche bewaffnete Beamte waren vor Ort – ein Polizei-Helikopter kreiste hoch über der Flachgauer Gemeinde.

Die jungen Biker, darunter auch Florian und Niklas, nehmen die Sperre entspannt hin.
Die jungen Biker, darunter auch Florian und Niklas, nehmen die Sperre entspannt hin.(Bild: Markus Tschepp)

„Wir haben nur gehört, dass es sich um eine Bombendrohung handelte“, berichten die Burschen. Angst hatten sie keine, sagen die Jugendlichen: „Das sind ja top ausgebildete Leute“, erklärt Niklas. Und Fabian sagt auch: „So etwas zu sehen, ist noch einmal eine ganz andere Nummer als im Fernsehen.“ 

Gratis-Karte als Trost
Etwa zehn Burschen und Mädchen zwischen 16 und 19 Jahren waren vor Ort, führt Stefan Probst, Chef des Bergheimer Bike-Parks, aus: „Die Jugendlichen haben den Anweisungen Folge geleistet“, lobt Probst die jungen Radler. Die Besucher kamen zwischenzeitlich beim Fußballklub unter: Dort wurden sie mit Getränken versorgt – auf Kosten des Bikeparks. „Alle haben es sehr entspannt aufgenommen“, betont Probst. Der Chef verspricht aber allen heutigen Besuchern als kleinen Trost eine Gratis-Karte für das nächste Mal. 

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Gegen 16.30 Uhr bestätigte die Polizei der „Krone“, dass der Einsatz beendet wurde. Die Beamten hoben die Sperre wieder auf und verließen das Areal. Offensichtlich dürfte es sich also nur um einen schlechten Scherz gehandelt haben. 

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