Red Bull Salzburg gibt erstes Lebenszeichen ab

Salzburg hätte bei den Ungarn den Sack früher zu machen können, verpasste den fünften Treffer jedoch zunächst und fing sich den 3:4 Anschluss durch Topi Rönni. Kurz vor der Schlusssirene setzten die Gastgeber dann alles auf eine Karte und nahmen den Torhüter für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Dabei schlug die Letang-Crew doppelt zu. Dennis Robertson und Peter Hochkofler sorgten für die Vorentscheidung, ließen die Scheibe zweimal im Tor zappeln und sorgten so für den 3:6-Endstand und damit den ersten Saisonsieg für Red Bull Salzburg.