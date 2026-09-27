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Schritt aus Krise?

Red Bull Salzburg gibt erstes Lebenszeichen ab

Salzburg: Sport-Nachrichten
27.09.2026 18:28
Die Eisbullen jubelten in Budapest über den ersten Saisonsieg.
Die Eisbullen jubelten in Budapest über den ersten Saisonsieg.(Bild: Marton Monus - EC Red Bull Salzburg)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Der EC Red Bull Salzburg gab in der ICE Hockey League ein erstes Lebenszeichen ab. Die Mozartstädter gewannen am Sonntagnachmittag nach vier Pleiten zum Auftakt bei Ferencvaros in Budapest. 

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Ein erstes Lebenszeichen der Krisen-Eisbullen! In Budapest gewannen die Salzburger am Sonntagnachmittag mit 6:3 gegen Ferencvaros. Der erste Dreier in der noch jungen Saison ist damit nach vier Niederlagen in Folge fix. „Das fühlt sich wirklich gut an, ich freue mich für die Jungs. Sie haben hart dafür gearbeitet und sich das wirklich verdient.alzburg ging zweimal in Rückstand“, sagte Cheftrainer Alan Letang nach der Partie.

Eisbullen egalisieren zwei Rückstände
Die schwer angeschlagenen Eisbullen gingen in Budapest zweimal in Rückstand. Rasmus Heljanko sorgte schon nach fünf Minuten für die Hausherren-Führung. Benjamin Nissner glich 49 Sekunden später aus. Danach selbes Spiel: Carter Savoie sorgte für das 2:1, Kapitän Thomas Raffl (17.) glich erneut aus. 

Erst im Mitteldrittel, wo sich die Salzburger sonst meist schwer tun, brachten die Bulls von Cheftrainer Alan Letang etwas mehr PS auf das Eis. Auf Mario Hubers erstmalige Führung zum 3:2 gelang Peter Schneider in Überzahl sogar das 4:2. Der Routinier brachte den ehemaligen Eishockey-Serienmeister damit endgültig auf die Siegerstraße. 

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Salzburg hätte bei den Ungarn den Sack früher zu machen können, verpasste den fünften Treffer jedoch zunächst und fing sich den 3:4 Anschluss durch Topi Rönni. Kurz vor der Schlusssirene setzten die Gastgeber dann alles auf eine Karte und nahmen den Torhüter für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Dabei schlug die Letang-Crew doppelt zu. Dennis Robertson und Peter Hochkofler sorgten für die Vorentscheidung, ließen die Scheibe zweimal im Tor zappeln und sorgten so für den 3:6-Endstand und damit den ersten Saisonsieg für Red Bull Salzburg.

Ob es der erste Schritt aus der Krise war, bleibt abzuwarten. Schon am Mittwoch wartet mit Bozen der nächste schwere Brocken auf die Krisen-Bullen. 

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