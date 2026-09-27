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Salzburger verpasste Podest bei Berlin Marathon

Salzburg: Sport-Nachrichten
27.09.2026 13:47
Ludwig Malter schrammte in Berlin knapp am Podest vorbei.
Ludwig Malter schrammte in Berlin knapp am Podest vorbei.(Bild: zVg)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Rennrollstuhlfahrer Ludwig Malter fehlte beim Berlin Marathon am Ende nur ein Wimpernschlag auf das Podest. Der Gollinger erreichte im Ziel den starken vierten Platz. Am 1. November startet er noch in New York über die 42,195 Kilometer.

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Einen vierten Platz kann kein Sportler brauchen. Wenn dann auch nur eine Sekunde im Zielsprint auf das Podest fehlt, ist es umso bitterer. Für Ludwig Malter wurde dieses Szenario beim Berlin Marathon allerdings Realität. Dem Gollinger Rennrollstuhlfahrer fehlte nach 42,195 Kilometern nur ein Wimpernschlag aufs Stockerl.

Ludwig Malter fehlten sechs Minuten auf den Sieg
Die erste Hälfte des Marathons absolvierte er in 44:11, die zweite in 45:16, was die Endzeit von 1:29:27 ergibt. Sieger Marcel Hug (Sz) war rund sechs Minuten schneller als Malter.

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Der Salzburger war zuletzt in den Niederlanden auf Trainingslager und startet am 1. November erstmals beim New York Marathon.

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