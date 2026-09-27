Salzburger verpasste Podest bei Berlin Marathon

Rennrollstuhlfahrer Ludwig Malter fehlte beim Berlin Marathon am Ende nur ein Wimpernschlag auf das Podest. Der Gollinger erreichte im Ziel den starken vierten Platz. Am 1. November startet er noch in New York über die 42,195 Kilometer.
Einen vierten Platz kann kein Sportler brauchen. Wenn dann auch nur eine Sekunde im Zielsprint auf das Podest fehlt, ist es umso bitterer. Für Ludwig Malter wurde dieses Szenario beim Berlin Marathon allerdings Realität. Dem Gollinger Rennrollstuhlfahrer fehlte nach 42,195 Kilometern nur ein Wimpernschlag aufs Stockerl.
Ludwig Malter fehlten sechs Minuten auf den Sieg
Die erste Hälfte des Marathons absolvierte er in 44:11, die zweite in 45:16, was die Endzeit von 1:29:27 ergibt. Sieger Marcel Hug (Sz) war rund sechs Minuten schneller als Malter.
Der Salzburger war zuletzt in den Niederlanden auf Trainingslager und startet am 1. November erstmals beim New York Marathon.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.