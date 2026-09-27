Salzburger verpasste Podest bei Berlin Marathon

Einen vierten Platz kann kein Sportler brauchen. Wenn dann auch nur eine Sekunde im Zielsprint auf das Podest fehlt, ist es umso bitterer. Für Ludwig Malter wurde dieses Szenario beim Berlin Marathon allerdings Realität. Dem Gollinger Rennrollstuhlfahrer fehlte nach 42,195 Kilometern nur ein Wimpernschlag aufs Stockerl.