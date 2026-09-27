Gesprächsthema in der 1000-Seelen-Gemeinde

Viel Zeit im Fitnessstudio

„Seit wir bei uns im Ort ein Fitnessstudio haben, bin ich viel dort“, erzählt er. Für die nötige Motivation sorgte Bruder Florian. „Er hat immer geätzt: ,Du verschwendest so viel Zeit im Studio, dann sollte es sich wenigstens auszahlen.’ Das war dann tatsächlich ein Ansporn.“ Mit dem Ergebnis ist er zufrieden: „Da sind schon ein paar fesche Fotos dabei.“ Vor allem daheim sorgt der Kalender für Gesprächsstoff. „Ich war plötzlich das Gesprächsthema in unserer Metropole mit 1000 Einwohnern“, sagt er schmunzelnd.