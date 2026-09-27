Was selbst die Wahrsagerin nicht kommen sah

Kaiserwetter am ersten ganzen Tag des Urfahranermarkts. Vor Monica Trabers Wagen bleiben immer wieder Menschen stehen. Die einen tuscheln und versuchen, einen Blick auf die Wahrsagerin zu erhaschen. Andere gehen zunächst zögerlich vorbei, schauen dann aber doch noch einmal zurück. Neugier und ein bisschen Scheu liegen hier nah beieinander. Denn wer Traber die Hand reicht, weiß nicht, was sie darin entdecken wird.