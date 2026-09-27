Was selbst die Wahrsagerin nicht kommen sah

Seit Jahren liest Monica Traber Menschen auf Jahrmärkten aus der Hand. Doch manche Fragen ihrer Besucher überraschen selbst sie. Bei ihrem ersten Besuch in Österreich erzählt sie, was die Menschen wirklich von ihr wissen wollen, weshalb sie bei schlechten Nachrichten vorsichtig ist – und welche Frage sie lieber mit einem Scherz beantwortet. Bis kommenden Sonntag gastiert sie noch am Urfahranermarkt in Linz-Urfahr.
Kaiserwetter am ersten ganzen Tag des Urfahranermarkts. Vor Monica Trabers Wagen bleiben immer wieder Menschen stehen. Die einen tuscheln und versuchen, einen Blick auf die Wahrsagerin zu erhaschen. Andere gehen zunächst zögerlich vorbei, schauen dann aber doch noch einmal zurück. Neugier und ein bisschen Scheu liegen hier nah beieinander. Denn wer Traber die Hand reicht, weiß nicht, was sie darin entdecken wird.
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