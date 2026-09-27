Dürre und Räuber machen Fischern das Leben schwer

„Die Folgen der Hitze sind im Vergleich zum Schaden durch den Otter gering“, ist Fischzüchter Johann Frauenschuh aus Sipbachzell hörbar sauer. Das Geschäft mit Besatzfischen – vor allem Forellen – ist in den vergangenen Jahren massiv eingebrochen: „Wenn du keine Fische mehr durchbringst, gibst du auch keine in den Teich.“ Er wünscht sich, dass der Fischotter regulär bejagt werden könne, damit Besitzer von Teichen diese wieder mit Fischen füllen.