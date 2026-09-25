Der Kreml zweifelt an neuen Verhandlungen

Russlands Präsident Wladimir Putin zweifelt an einer Wiederaufnahme von Verhandlungen für ein Ende des Ukraine-Kriegs. „(...) Nach allem, was sie getan haben, werden wir noch gründlich nachdenken, was wir als Reaktion unternehmen müssen“, sagte er am Freitag mit Blick auf ukrainische Gegenangriffe.
Er kritisierte den Kriegsgegner insbesondere wegen der Attacken auf Russland während der Parlamentswahl am vergangenen Wochenende. Russland sei nun gezwungen, darauf zu reagieren. Gleichzeitig sagte Putin, Vorschläge zu einer Wiederaufnahme der Gespräche mit der Ukraine „liegen alle auf dem Tisch“. „Es ist alles möglich“, meinte er bei einem Kulturforum in St. Petersburg.
Das Weiße Haus bemüht sich seit Längerem um ein Ende des Kriegs in der Ukraine. Nachdem die Verhandlungen mehrere Monate ins Stocken geraten waren, nahmen die Vereinigten Staaten kürzlich einen neuen Anlauf – bisher ohne greifbare Fortschritte. Zuletzt haben sie ein Dreiertreffen mit beiden Kriegsparteien in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgeschlagen. Die ukrainische Regierung warte auf einen Terminvorschlag aus Washington, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.
Debatte um Treffpunkt
Es gebe noch keine Einzelheiten, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag. Der russische Sonderbeauftragte Kirill Dmitrijew habe Gespräche in den USA geführt. Dabei sei es vorwiegend um wirtschaftliche Themen gegangen. Dmitrijew hat sich am Donnerstag mit den US-Vertretern Steve Witkoff und Jared Kushner getroffen.
„Wir werden diese Details mit der europäischen Seite besprechen, die Amerikaner werden mit den Russen sprechen, und wir werden in zehn Tagen entweder mit einer neuen Perspektive oder einem Ergebnis zurückkehren“, hatte Selenskyj zuvor am Rande der UNO-Vollversammlung nach einem Gespräch mit Trump gesagt. Er ist laut jüngster Aussage jedenfalls nicht bereit dazu, Putin in Moskau zu treffen. Peskow sagte, das bisher nicht offiziell gehört zu haben. „Man muss nach Frieden streben, aber nicht um einen vorübergehenden Waffenstillstand“, sagte er. Putin hatte zuvor gesagt, ausschließlich zu einem Treffen in Moskau bereit zu sein.
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