Der Kreml zweifelt an neuen Verhandlungen

„Wir werden diese Details mit der europäischen Seite besprechen, die Amerikaner werden mit den Russen sprechen, und wir werden in zehn Tagen entweder mit einer neuen Perspektive oder einem Ergebnis zurückkehren“, hatte Selenskyj zuvor am Rande der UNO-Vollversammlung nach einem Gespräch mit Trump gesagt. Er ist laut jüngster Aussage jedenfalls nicht bereit dazu, Putin in Moskau zu treffen. Peskow sagte, das bisher nicht offiziell gehört zu haben. „Man muss nach Frieden streben, aber nicht um einen vorübergehenden Waffenstillstand“, sagte er. Putin hatte zuvor gesagt, ausschließlich zu einem Treffen in Moskau bereit zu sein.