Kühner nimmt Aus vor Schloss Schönbrunn gelassen

„Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass ...“

Für Kühner waren es insgesamt zwei Abwürfe und damit einer zu viel, um sich mit den Shanghai Swans für die zweite Runde des Bewerbs der „Global Champions League“ zu qualifizieren. Der fehlerfreie Ritt seines deutschen Team-Partners Christian Ahlmann reichte nicht, am Ende stand Rang elf und die Zuschauerrolle im zweiten Durchgang der besten zehn Teams. „Natürlich hätte ich mir jetzt gewünscht, dass wir hier einen guten Nuller hinlegen und in der zweiten Runde gewesen wären“, sagte Kühner, der seinen „Neuen“ erstmals in vergleichbarem Rahmen reitet.