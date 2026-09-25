Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

USA/Iran-Gespräche

Insider: „Keine Seite will Druckmittel aufgeben“

Außenpolitik
25.09.2026 22:05
Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sind derzeit festgefahren. Beide Seiten nutzen ...
Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sind derzeit festgefahren. Beide Seiten nutzen Druckmittel.(Bild: EPA/MCSN CRAIG Z. RODARTE / HANDOUT HANDOUT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Unterhändler aus den USA und dem Iran suchen derzeit in New York nach einem schrittweisen Ausweg aus dem Krieg. Allerdings wollen beide Seiten weder den ersten Schritt machen noch ihre Druckmittel aufgeben, sagten Insider, darunter zwei westliche Diplomaten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

So ist etwa die iranische Führung bei ihrem Atomprogramm nachgiebig, selbst wenn die USA den Vorschlag zur Wiederöffnung der Straße von Hormuz annehmen sollte. Die strategisch wichtige Wasserstraße bleibe geschlossen, bis die Vereinigten Staaten alle Bedingungen erfüllt hätten, sagte ein hochrangiger iranischer Regierungsvertreter am Freitag. Damit ist vor allem gemeint, dass das Weiße Haus die Wirtschaftsblockade gegen das Land aufhebt.

Im Iran wachse derzeit allerdings das Bewusstsein für die wirtschaftlichen Kosten einer anhaltenden Konfrontation, sagten die Insider. Der plausibelste Ausweg aus der Sackgasse sei eine stufenweise Regelung. „Ein sinnvolles Vorgehen wäre es, die Krise in Phasen zu lösen. Der erste Schritt wäre das Ende der Blockade und die Wiederöffnung von Hormuz“, sagte er.

Zitat Icon

Trump ist bereit, den unvermeidlichen iranischen Kollaps abzuwarten, anstatt sich von Teheran vorführen zu lassen.

Vertreter des Weißen Hauses

„Unvermeidlicher Kollaps“
Dies würde bedeuten, dass US-Präsident Donald Trump einer weiteren vorübergehenden Lösung zustimmen müsste, nachdem eine frühere Vereinbarung im Juli gescheitert war. Trump hatte erklärt, er halte ein Abkommen nach den Kongresswahlen am 3. November für möglich. Der Iran sei verzweifelt, während die USA dank der Kontrolle über die Straße von Hormuz und der schwächelnden iranischen Wirtschaft in einer starken Position seien, meinte jedoch ein Vertreter des Weißen Hauses.Trump sei bereit, den „unvermeidlichen iranischen Kollaps“ abzuwarten, anstatt sich von Teheran vorführen zu lassen.

Lesen Sie auch:
Die iranische Delegation, darunter Präsident Massoud Pezeshkian (Bild), könnte laut ...
Das ist der Grund
Iranische Delegation könnte in New York festsitzen
24.09.2026
Aber nur mit Abkommen
Trump verspricht dem Iran „wirtschaftliche Stärke“
22.09.2026

Der ehemalige US-Unterhändler Dennis Ross schätzt die Wahrscheinlichkeit einer Einigung vor den Wahlen auf 30 Prozent. Dennoch hätten beide Seiten Gründe für einen raschen Abschluss. Die Blockade setze Teheran wirtschaftlich zu, Trump könnte ein Abkommen vor den Wahlen nutzen, um Spannungen am Golf abzubauen und den Ölpreis zu senken. „Es ist immer noch unklar, was Trumps Endziel ist“, sagte Ebtessam al-Ketbi, Präsidentin des Emirates Policy Center in Abu Dhabi. Die Iraner hingegen wüssten, was sie wollten.

Die iranische Führung bereitet sich derzeit trotz der diplomatischen Bemühungen auf eine Fortsetzung des Kriegs vor. „Wir haben den Finger am Abzug“, hieß es.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
25.09.2026 22:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
147.013 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
93.371 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
86.216 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Innenpolitik
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
1274 mal kommentiert
Der „Neue“ in der SPÖ: Gerhard Zeiler will Vizekanzler und/oder SPÖ-Chef werden.
Innenpolitik
Wie das Klimaziel die Spritpreise anheizen könnte
1162 mal kommentiert
Ein neues Gesetz könnte für neue Preisanstiege sorgen. 
Innenpolitik
Wie Gerhard Zeiler Andreas Babler ablösen könnte
1048 mal kommentiert
Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden.
Mehr Außenpolitik
USA/Iran-Gespräche
Insider: „Keine Seite will Druckmittel aufgeben“
Zunächst getrennt
Berliner Linke will mit Grünen und SPD sondieren
Überraschungshochzeit
Max Lercher und Michaela Grubesa haben geheiratet
Putin beteuert:
„Bereiten uns nicht auf Kampf mit Europa vor“
„Höhere Belastung“
Landeschef Stelzer will die Polizeireform stoppen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf