Insider: „Keine Seite will Druckmittel aufgeben“

„Unvermeidlicher Kollaps“

Dies würde bedeuten, dass US-Präsident Donald Trump einer weiteren vorübergehenden Lösung zustimmen müsste, nachdem eine frühere Vereinbarung im Juli gescheitert war. Trump hatte erklärt, er halte ein Abkommen nach den Kongresswahlen am 3. November für möglich. Der Iran sei verzweifelt, während die USA dank der Kontrolle über die Straße von Hormuz und der schwächelnden iranischen Wirtschaft in einer starken Position seien, meinte jedoch ein Vertreter des Weißen Hauses.Trump sei bereit, den „unvermeidlichen iranischen Kollaps“ abzuwarten, anstatt sich von Teheran vorführen zu lassen.