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Sorge um Franzosen-Ass

Mbappé trifft, jubelt und muss verletzt raus!

Fußball International
25.09.2026 22:17
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé(Bild: AFP/FRANCK FIFE)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Große Sorge für den französischen Fußball und für Real Madrid: Superstar Kylian Mbappé hat sich im Dress von Frankreichs Nationalmannschaft beim Nations-League-Duell mit der Türkei womöglich schwer am linken Bein verletzt!

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Was war passiert? Beim Debüt von Zinedine Zidane hatten die Franzosen lange Zeit große Mühe mit den bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika noch so enttäuschend früh ausgeschiedenen Türken.

Nachdem sich in den ersten Minuten der zweiten Spielhälfte zunächst eine Führung der Hausherren abgezeichnet hatte, schlugen die Gäste nach einem unsauberen Herausspielen der Türken gnadenlos zu. Nach einem Zuspiel von Michael Olise netzte Mbappé mit einem satten Rechtsschuss ein (54.).

Mit bitterem Gesichtsausdruck vom Platz gehumpelt
Unmittelbar danach, der Real-Madrid-Star war noch nicht einmal richtig zum Jubeln gekommen, griff sich Mbappé an sein linkes Bein – und musste im Anschluss behandelt werden.

Er probierte es zwar, noch einmal ins Spiel zurückzukehren, aber vier Minuten später musste Mbappé dann doch ausgewechselt werden. Mit einem bitteren Gesichtsausdruck, der nichts Gutes verheißt, humpelte er vom Platz ...

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