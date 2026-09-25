Schieflagen beim Tiroler Wohnungsleerstand

Rechnungshof: „Mangelhafte Datenqualität“

Der Rechnungshof empfiehlt daher ganz klar: „Das Land Tirol und die Stadt Innsbruck sollen die dabei gewonnen Daten nutzen, um die Wirkung der Leerstandsabgabe regelmäßig zu beurteilen“. Basierend darauf solle entschieden werden, ob die Abgabe in den betreffenden Gemeinden bzw. in der Landeshauptstadt „fortgeführt, weiterentwickelt oder eingestellt“ werden soll. Der Rechnungshof erkennt aber auch mangelhafte Datenqualität bei den Registern selbst: Rund ein Drittel des Wohnungsbestandes konnte nicht in die Abfrage zur Ermittlung leer stehender, abgabepflichtiger Wohnungen miteinbezogen werden.