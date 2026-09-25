In Wien operiert: ÖFB-Legionär fällt länger aus!

Der italienische Fußball-Erstligist Frosinone Calcio muss mindestens einen Monat auf Florian Grillitsch verzichten. Der 31-jährige Mittelfeldspieler unterzog sich in Wien einer Operation, nachdem er zuletzt wegen Leistenbeschwerden ausgefallen war.
Nach Angaben des Vereins wurde der Eingriff, bei dem eine Hernioplastik mit TAPP-Technik zum Einsatz gekommen war, erfolgreich durchgeführt. Die Ausfallzeit wird voraussichtlich vier bis sechs Wochen betragen.
Reha beginnt in nächsten Tagen
Wie schnell Grillitsch zurückkehren kann, hängt nach Vereinsangaben vom Verlauf der Rehabilitation und den weiteren medizinischen Untersuchungen ab. Mit der Reha soll der 61-fache Internationale bereits in den kommenden Tagen beginnen.
Für Frosinones Trainer Massimiliano Alvini bedeutet der Ausfall von Grillitsch, der im Sommer von Sporting Braga aus Portugal gekommen war, den Verlust einer wichtigen Option im Mittelfeld. Frosinone ist derzeit Tabellensechster der Serie A.
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