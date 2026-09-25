Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sein Klub bestätigt

In Wien operiert: ÖFB-Legionär fällt länger aus!

Fußball International
25.09.2026 19:07
In den kommenden Wochen muss Frosinone Calcio auf den Routinier verzichten.
In den kommenden Wochen muss Frosinone Calcio auf den Routinier verzichten.(Bild: Krone-Collage/APA/GEORG HOCHMUTH, Screenshot/frosinonecalcio)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der italienische Fußball-Erstligist Frosinone Calcio muss mindestens einen Monat auf Florian Grillitsch verzichten. Der 31-jährige Mittelfeldspieler unterzog sich in Wien einer Operation, nachdem er zuletzt wegen Leistenbeschwerden ausgefallen war.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach Angaben des Vereins wurde der Eingriff, bei dem eine Hernioplastik mit TAPP-Technik zum Einsatz gekommen war, erfolgreich durchgeführt. Die Ausfallzeit wird voraussichtlich vier bis sechs Wochen betragen.

Lesen Sie auch:
So reagieren die Udinese-Fans auf David Alaba.
Udinese-Fans reagieren
Alaba? Sorgen vor Staus und „exotisch wie Boateng“
24.09.2026
Zukunft im ÖFB-Team?
Rangnick über Alaba: „Dann schauen wir weiter“
24.09.2026
Interessante Einblicke
Alabas erstes Udinese-Training: ÖFB-Star legt los!
25.09.2026

Reha beginnt in nächsten Tagen
Wie schnell Grillitsch zurückkehren kann, hängt nach Vereinsangaben vom Verlauf der Rehabilitation und den weiteren medizinischen Untersuchungen ab. Mit der Reha soll der 61-fache Internationale bereits in den kommenden Tagen beginnen.

Für Frosinones Trainer Massimiliano Alvini bedeutet der Ausfall von Grillitsch, der im Sommer von Sporting Braga aus Portugal gekommen war, den Verlust einer wichtigen Option im Mittelfeld. Frosinone ist derzeit Tabellensechster der Serie A.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
25.09.2026 19:07
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
146.422 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
90.450 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
82.935 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Innenpolitik
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
1204 mal kommentiert
Der „Neue“ in der SPÖ: Gerhard Zeiler will Vizekanzler und/oder SPÖ-Chef werden.
Innenpolitik
Wie das Klimaziel die Spritpreise anheizen könnte
1162 mal kommentiert
Ein neues Gesetz könnte für neue Preisanstiege sorgen. 
Kolumnen
„Kriegsverbrechen“: Van der Bellen brach ein Tabu
1007 mal kommentiert
Van der Bellen steht in der Kritik. Mitte: das Statement von Israels Außenminister Saar (li.) ...
Mehr Fußball International
Sein Klub bestätigt
In Wien operiert: ÖFB-Legionär fällt länger aus!
Sport Tv Logo
Teamchef-Vorgänger
Beim Joggen mit Rangnick tankte Foda wieder Kraft
Sport Tv Logo
Israel schäumt:
„Neymar wurde für diesen Torjubel nie bestraft!“
Deutschland-Star
115 Länderspiele: Kimmich zieht an Kroos vorbei!
Nations-League-Ticker
Italien spielt gegen Belgien – ab 20.45 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf