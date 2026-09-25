Haya Molcho macht uns Gusto auf ihr neues Buch

Wo war Samy Molcho?

Für einen besonders bewegenden Moment sorgte eine Überraschung, von der die 71-jährige Gastronomin bis zuletzt nichts wusste: In einem eigens für sie produzierten Film kamen langjährige Wegbegleiter zu Wort und teilten persönliche Erinnerungen und Botschaften. Das sorgte für Emotionen pur. „Eigentlich wollte ich gar kein Buch mehr machen, aber der Verlag hat mich darum gebeten“, so Molcho lachend in die Runde über das Werk, für das ihr Sohn Nuriel die Bilder fotografiert hatte. Er war dabei mit Ehefrau Audrey, sowie Bruder Elior mit seiner Valentina. Doch wo war Familienoberhaupt Samy?