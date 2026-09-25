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Präsentation ohne Samy

Haya Molcho macht uns Gusto auf ihr neues Buch

Adabei Österreich
25.09.2026 19:00
Reine Familiensache: Valentina, Elior, Haya, Nuriel und Audrey Molcho (v. li.).
Reine Familiensache: Valentina, Elior, Haya, Nuriel und Audrey Molcho (v. li.).(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Eigentlich wollte Starköchin Haya Molcho gar kein Buch mehr schreiben. Doch ihr Verleger konnte sie noch einmal dazu überreden. Also wurde bei der Präsentation in Wien auch entsprechend groß aufgefahren. Es fehlte dort aber ihr Mann, Star-Pantomime und Körpersprache-Experte Samy Molcho. . .

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Volles Haus im Spar Mezzanin in der Wiener Innenstadt, als Herdkünstlerin Haya Molcho einlud. Nein, sie kochte an dem Tag nicht, servierte nur geistige Nahrung für die herbeigeeilte Gästeschar. Kein Wunder, immerhin präsentierte sie ihre kulinarische Autobiografie „Erinnerungen, die schmecken“ (Brandstätter Verlag).

Bald 50 Jahre sind Samy und Haya Molcho verheiratet. Auch mit 90 ist ihr Mann noch sehr aktiv.
Bald 50 Jahre sind Samy und Haya Molcho verheiratet. Auch mit 90 ist ihr Mann noch sehr aktiv.(Bild: Alexander Tuma)

Wo war Samy Molcho?
Für einen besonders bewegenden Moment sorgte eine Überraschung, von der die 71-jährige Gastronomin bis zuletzt nichts wusste: In einem eigens für sie produzierten Film kamen langjährige Wegbegleiter zu Wort und teilten persönliche Erinnerungen und Botschaften. Das sorgte für Emotionen pur. „Eigentlich wollte ich gar kein Buch mehr machen, aber der Verlag hat mich darum gebeten“, so Molcho lachend in die Runde über das Werk, für das ihr Sohn Nuriel die Bilder fotografiert hatte. Er war dabei mit Ehefrau Audrey, sowie Bruder Elior mit seiner Valentina. Doch wo war Familienoberhaupt Samy?

Verleger Nikolaus Brandstetter mit Spar-Vorstandsvorsitzendem-Stellvertreter Markus Kaser.
Verleger Nikolaus Brandstetter mit Spar-Vorstandsvorsitzendem-Stellvertreter Markus Kaser.(Bild: Alexander Tuma)
Künstlerschwestern: Ruth und Timna Brauer.
Künstlerschwestern: Ruth und Timna Brauer.(Bild: Alexander Tuma)

Haya (das Paar ist seit 1978 verheiratet) wusste alle Anwesenden, darunter die Künstlerschwestern Ruth und Timna Brauer, Verleger Nikolaus Brandstätter, sowie den Spar-Vorstand Markus Kaser, zu beruhigen: „Mein Mann ist in Zürich – und auch mit 90 Jahren macht er noch seine Seminare.“

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