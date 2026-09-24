Batteriespeicher soll Erzeugungsspitzen abpuffern

Überschüssigen Strom speichern

Damit sollen die Netzengpässe, die immer wieder auftreten, weil bei Erzeugungsspitzen Windräder abgedreht werden müssen, abgepuffert werden. Rund 15 Prozent der möglichen erneuerbaren Erzeugung können so nicht genutzt werden – die Batteriespeicher sollen genau dieses Volumen haben und den überschüssigen Strom speichern. Allein mit dem neuen Speicher in Nickelsdorf können rund 18 Millionen Kilowattstunden pro Jahr zusätzlich nutzbar gemacht werden – das entspricht rechnerisch dem Jahresstromverbrauch von rund 5000 Haushalten.