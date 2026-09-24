Fällt heute besonderer Rangnick-Meilenstein?

Jubiläumstor im Jubiläumsspiel?

In Rangnicks 50. Spiel winkt gleich der nächste Meilenstein: Mit drei Treffern gegen Israel würde Österreich das 100. Tor unter dem Teamchef knacken. Die von der „Krone“ befragten ÖFB-Fans in Linz glauben jedenfalls fest daran.