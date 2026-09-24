Fällt heute besonderer Rangnick-Meilenstein?

97 Tore durften die ÖFB-Fans bislang unter Teamchef Ralf Rangnick bejubeln. Die „Krone“ hat einige Zuschauer gefragt, ob im heutigen Nations-League-Spiel gegen Israel bereits die 100er-Marke erreicht wird.
Am 3. Juni 2022 erzielte Marko Arnautovic das erste Tor in Ralf Rangnicks Ära beim ÖFB im Nations-League-Spiel gegen Kroatien. 97 Mal in 49 Spielen durften die ÖFB-Fans bereits unter dem Teamchef jubeln.
Jubiläumstor im Jubiläumsspiel?
In Rangnicks 50. Spiel winkt gleich der nächste Meilenstein: Mit drei Treffern gegen Israel würde Österreich das 100. Tor unter dem Teamchef knacken. Die von der „Krone“ befragten ÖFB-Fans in Linz glauben jedenfalls fest daran.
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