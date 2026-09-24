Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ballerina außer Dienst

Rebecca Horner: „Jede Krankheit ist ein Weckruf“

Burgenland
24.09.2026 11:00
Acht Jahre lang war Rebecca Horner Solistin an der Wiener Staatsoper.
Acht Jahre lang war Rebecca Horner Solistin an der Wiener Staatsoper.(Bild: © Admill Kuyler)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Die ehemalige Primaballerina der Wiener Staatsoper tanzt am 30. September bei der „Pink Ribbon“-Benefizgala in Eisenstadt für das Leben. Die „Krone“ sprach schon vorab mit ihr über die Diagnose Brustkrebs, psychischen Druck und den Weg in ein bewusstes und freieres Leben.  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Rebecca Horner (37) war bereits als Kind ein kleiner Star. Mit sechs Jahren drehte sie mit Otto Schenk „Mein Opa ist der Beste“, mit acht beeindruckte sie beim „Kiddy Contest“, mit zehn wurde sie Elevin an der Ballettschule der Wiener Staatsoper, wo sie schließlich zur Primaballerina avancierte. Für ihre außergewöhnlichen Leistungen wurde sie 2019 sogar mit dem begehrten Fanny-Elßler-Ring ausgezeichnet, dem weiblichen Äquivalent zum berühmten Iffland-Ring für Schauspieler.

Rebecca Horner als bezaubernde „Samantha“ 1996, also vor 30 Jahren, mit ihrem Filmopa Otto ...
Rebecca Horner als bezaubernde „Samantha“ 1996, also vor 30 Jahren, mit ihrem Filmopa Otto Schenk alias „Franz Sedlak“ in der Komödie „Mein Opa ist der Beste“.(Bild: United Archives / kpa, via www.imago-images.de)

Am 30. September tritt die dreifache Mutter mit ihrem aus Moskau stammenden Lebensgefährten Andrey Kaydanovskiy, dem Choreografen des Neujahrskonzerts 2027, bei der „Pink Ribbon“-Benefizgala im Schloss Esterházy in Eisenstadt auf – mit einem bewegenden Solostück und einem Duett, das sie selbst inszeniert hat. „Ich engagiere mich für die Brustkrebs-Kampagne, weil ein Familienmitglied selbst am Mammakarzinom erkrankt ist und zum Glück geheilt wurde. Und, weil es auch beim Tanzen um Körper, Stärke und Verletzlichkeit geht. Mit einem Tanz kann man einfühlsam von den intensiven Gefühlen erzählen, die einen nach einer Diagnose begleiten“, sagt Horner.

Rebecca Horner bringt Schwung in die heimische Tanzszene.
Rebecca Horner bringt Schwung in die heimische Tanzszene.(Bild: Raphael Just)

„Ich war physisch und psychisch am Ende“
Dass viele Frauen sich selbst ausbeuten und Körper und Seele oft zu viel abverlangen – Stichwort Mehrfachbelastung – sei ein ernst zu nehmendes Problem. Irgendwann räche sich mangelnde Selbstfürsorge. Und dann komme der Tag, an dem man einen Knoten in der Brust feststellt. „Jede Krankheit ist ein Weckruf, dass man sein Leben ändern sollte“, meint die Wienerin und erzählt von ihrer eigenen Leidensgeschichte. An der Oper habe sie täglich gehört, „nicht gut genug zu sein“ und noch härter trainieren zu müssen: „Ich überging pausenlos meine Grenzen, ignorierte Schmerzen – aus Angst, aufgrund des Konkurrenzkampfes ausgewechselt zu werden.“

Mit Andrey Kaydanovskiy, ihrem Lebensgefährten und Vater ihrer drei Kinder. Auch er ist ...
Mit Andrey Kaydanovskiy, ihrem Lebensgefährten und Vater ihrer drei Kinder. Auch er ist Ballettänzer und Choreograf.(Bild: Emma Hartvig)

„Ich fühlte mich nur noch gefangen“
Erste Hilferufe des Körpers gab es schon, bevor sie ein Burnout und Depressionen ausfasste. Doch anstatt auf ihre innere Stimme zu hören, quälte Horner sich weiter und flüchtete erst in die Karenz und dann für eine Saison in die Niederlande, um Abstand von den Diktaten ihrer Chefs zu gewinnen. Aber auch in Den Haag zwang man sie, sich im wahrsten Sinne des Wortes „zu verbiegen“. Erst als sie ein Hornhautleiden bekam und auf einem Auge plötzlich nichts mehr sah, aber dennoch erkannte, dass sie endlich für sich einstehen muss, kündigte sie.

Mit ihrer Rasselbande: den Töchtern Ruby (15) und Romy (8) und Söhnchen Vincent (3)
Mit ihrer Rasselbande: den Töchtern Ruby (15) und Romy (8) und Söhnchen Vincent (3)(Bild: Rebecca Horner/Facebook)

„Das war Ende des Vorjahres. Seither arbeite ich als freischaffende Choreografin und leite mit meinem Partner ,tanzt.’, ein Kollektiv für zeitgenössischen Tanz. Ich bin unendlich froh, den Schritt in ein achtsames, selbstbestimmtes Leben gewagt zu haben. Diese Kernbotschaft will ich auch dem Publikum bei der Benefiz-Gala vermitteln“, so Horner.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
24.09.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
10° / 18°
Symbol leichter Regen
Güssing
6° / 17°
Symbol leichter Regen
Mattersburg
7° / 17°
Symbol leichter Regen
Neusiedl am See
8° / 17°
Symbol Regen
Oberpullendorf
8° / 18°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
139.359 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Niederösterreich
ÖBB-Fahrgäste stundenlang auf Bahnhof gestrandet
86.709 mal gelesen
Dutzende Fahrgäste saßen am Samstag am Bahnhof Marchegg fest. 
Gericht
Ekel-Details im Fall „Gunkl“ werfen Fragen auf
86.225 mal gelesen
Krone Plus Logo
„Gunkl“, der als Philosoph unter den heimischen Kabarettisten galt, führte ein Doppelleben.
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
2043 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Innenpolitik
Preisbremse: Tankfüllung wird um 6 Euro billiger
1781 mal kommentiert
Tanken wird wieder billiger: Im Oktober und im November kommt es zu einer spürbaren Entlastung.
Innenpolitik
Grüne nennen sich die „Alternative“ für Österreich
1525 mal kommentiert
Grünen-Chefin Leonore Gewessler blickt hoffnungsfroh in den Herbst.
Mehr Burgenland
Krone Plus Logo
Filmreifes Comeback
WM-Team von einst wieder im Burgenland-Dress
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Rot-Goldene Traube
Die besten Vier stehen im Voting-Finale
Kaum noch Freiwillige
Essen auf Rädern: „Wir brauchen dringend Helfer“
Politische Allianz
Burgenland fordert mehr Hilfe für ME/CFS-Patienten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf