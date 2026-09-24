Rebecca Horner: „Jede Krankheit ist ein Weckruf“

„Ich fühlte mich nur noch gefangen“

Erste Hilferufe des Körpers gab es schon, bevor sie ein Burnout und Depressionen ausfasste. Doch anstatt auf ihre innere Stimme zu hören, quälte Horner sich weiter und flüchtete erst in die Karenz und dann für eine Saison in die Niederlande, um Abstand von den Diktaten ihrer Chefs zu gewinnen. Aber auch in Den Haag zwang man sie, sich im wahrsten Sinne des Wortes „zu verbiegen“. Erst als sie ein Hornhautleiden bekam und auf einem Auge plötzlich nichts mehr sah, aber dennoch erkannte, dass sie endlich für sich einstehen muss, kündigte sie.