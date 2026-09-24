Titelchance lebt! Italien ringt China nieder

Italiens Tennisfrauen haben die Chance auf den Titelhattrick im Billie Jean King Cup gewahrt.
Die Italienerinnen besiegten am Donnerstag beim Finalturnier in Shenzhen im Viertelfinale das Team von Gastgeber China 2:1. Jasmine Paolini und Co. treffen im Halbfinale am Samstag nun auf die Ukraine, die sich gegen Belgien 2:1 durchsetzte. Das erste Halbfinale am Freitag bestreiten Mitfavorit Tschechien und Spanien.
Die Italienerinnen hatten zu kämpfen. Elisabetta Cocciaretto verlor gegen Zhang Shuai zunächst 0:6,2:6, ehe Paolini gegen Zheng Qinwen mit 6:3,7:6(4) der Ausgleich gelang. Das Doppel mit Sara Errani und Paolini setzte sich danach gegen Guo Hanyu/Jiang Xinyu in drei Sätzen 6:3,5:7,6:3 durch.
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