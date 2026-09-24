Titelchance lebt! Italien ringt China nieder

Die Italienerinnen besiegten am Donnerstag beim Finalturnier in Shenzhen im Viertelfinale das Team von Gastgeber China 2:1. Jasmine Paolini und Co. treffen im Halbfinale am Samstag nun auf die Ukraine, die sich gegen Belgien 2:1 durchsetzte. Das erste Halbfinale am Freitag bestreiten Mitfavorit Tschechien und Spanien.