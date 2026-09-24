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Betriebsanalyse von Experten soll Firma stärken

Burgenland
24.09.2026 16:41
Die Beratung wird auf die Firma abgestimmt (Symbolbild).
Die Beratung wird auf die Firma abgestimmt (Symbolbild).(Bild: Robert Kneschke)
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Von Burgenland-Krone

Ein neues Serviceangebot stellt die Wirtschaftskammer Burgenland ab sofort für ihre Mitgliedsbetriebe bereit.

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Die Betriebsanalyse soll Unternehmen bei der Standortbestimmung, beim Erkennen von Verbesserungspotenzialen und bei der betrieblichen Weiterentwicklung unterstützen. Gemeinsam mit qualifizierten Beratern wird die Situation der Firma eingehend betrachtet. Ebenso geht es darum, Entwicklungsfelder aufzuzeigen. „Die neue Beratungsförderung verfolgt ein klares Ziel: burgenländische Unternehmen nachhaltig zu stärken“, erläutert Wirtschaftskammer-Präsident Andreas Wirth. Oft würde ein neuer Blickwinkel genügen, um verborgene Potenziale zu erkennen, Prozesse zu verbessern oder wichtige Zukunftsentscheidungen mit größerer Sicherheit zu treffen.

Durchführung durch externe Berater
Die Beratung wird individuell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens abgestimmt. Schließlich unterscheiden sich die Herausforderungen eines Handwerksbetriebes oftmals wesentlich von jenen eines Handels-, Dienstleistungs- oder Tourismusunternehmens. Die Durchführung erfolgt durch qualifizierte externe Berater, die in einem von der Wirtschaftskammer geführten Verzeichnis gelistet sind. Die Auswahl trifft das Unternehmen selbst.

Wegweiser für Entwicklungen
„Die Förderung ,Betriebsanalyse‘ ist daher mehr als eine klassische Unternehmensberatung. Sie ist ein Werkzeug zur Standortbestimmung, ein Wegweiser für zukünftige Entwicklungen und eine Chance, den eigenen Betrieb fit für die Herausforderungen von morgen zu machen“, so Wirth.

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