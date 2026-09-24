Betriebsanalyse von Experten soll Firma stärken

Die Betriebsanalyse soll Unternehmen bei der Standortbestimmung, beim Erkennen von Verbesserungspotenzialen und bei der betrieblichen Weiterentwicklung unterstützen. Gemeinsam mit qualifizierten Beratern wird die Situation der Firma eingehend betrachtet. Ebenso geht es darum, Entwicklungsfelder aufzuzeigen. „Die neue Beratungsförderung verfolgt ein klares Ziel: burgenländische Unternehmen nachhaltig zu stärken“, erläutert Wirtschaftskammer-Präsident Andreas Wirth. Oft würde ein neuer Blickwinkel genügen, um verborgene Potenziale zu erkennen, Prozesse zu verbessern oder wichtige Zukunftsentscheidungen mit größerer Sicherheit zu treffen.