Österreich hat jetzt ein neues Migrationsabkommen

In dem Abkommen bekennt sich die ugandische Regierung dazu, eigene Staatsangehörige zurückzunehmen, die sich ohne Aufenthaltsrecht in Österreich aufhalten. Bei „freiwilliger und nicht freiwilliger Rückkehr“ sei eine Zusammenarbeit vereinbart worden, teilte das Außenministerium mit. Im Gegenzug tausche die österreichische Regierung mit der Ugandas Informationen über legale Zuwanderungswege und legalen Zugang zum Arbeitsmarkt aus. Als Beispiel wurde die Möglichkeit einer „Rot-Weiß-Rot-Karte“ angeführt.