Hier entsteht größter Batteriespeicher des Landes

Die Bauarbeiten für den Batteriespeicher starten im Frühling, im Herbst ist der Betriebsstart geplant. 250 bis 300 Lkw werden pro Tag am Firmengelände in Hörsching abgefertigt, hinzu kommen rund 300 Transporter für die Paketzustellung und 300 bis 400 Pkw, die tagtäglich das Areal frequentieren. Insgesamt verbrauchen diese Fahrzeuge rund 10 Millionen Liter Diesel pro Jahr, was rund 30.000 Tonnen CO2 bedeutet und sich mit Kosten von 13 Millionen Euro zu Buche schlägt, rechnete Projektleiter Johannes Wöckinger vor. Hier will sich die Firma Schachinger Logistik autarker aufstellen, unabhängiger vom Dieselpreis und von Lieferanten außerhalb Europas.