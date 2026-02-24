Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Logistikfirma

Hier entsteht größter Batteriespeicher des Landes

Oberösterreich
24.02.2026 14:30
Das Unternehmen Powerlink H2 errichtet in Hörsching einen Batteriespeicher (wie jenen auf diesem ...
Das Unternehmen Powerlink H2 errichtet in Hörsching einen Batteriespeicher (wie jenen auf diesem Symbolbild).(Bild: Powerlink H2)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Das Logistikunternehmen Schachinger errichtet am Areal seiner Zentrale in Hörsching (OÖ) gemeinsam mit dem Projektpartner Powerlink H2 den nach Firmenangaben größten Batteriespeicher Österreichs. Mit einer Kapazität von 60 Megawattstunden soll er künftig die Elektro-Lkws des Logistikers laden.

0 Kommentare

Die Bauarbeiten für den Batteriespeicher starten im Frühling, im Herbst ist der Betriebsstart geplant. 250 bis 300 Lkw werden pro Tag am Firmengelände in Hörsching abgefertigt, hinzu kommen rund 300 Transporter für die Paketzustellung und 300 bis 400 Pkw, die tagtäglich das Areal frequentieren. Insgesamt verbrauchen diese Fahrzeuge rund 10 Millionen Liter Diesel pro Jahr, was rund 30.000 Tonnen CO2 bedeutet und sich mit Kosten von 13 Millionen Euro zu Buche schlägt, rechnete Projektleiter Johannes Wöckinger vor. Hier will sich die Firma Schachinger Logistik autarker aufstellen, unabhängiger vom Dieselpreis und von Lieferanten außerhalb Europas.

Speicher sollen Laden in der Nacht ermöglichen
Die Pkw-Flotte wird bereits seit etwa fünf Jahren auf Elektro umgestellt. Seit heuer schafft Schachinger auch keine Verbrenner-Lkw mehr an. Zwar gehören nur rund 20 Prozent der Lastwagen am Firmengelände Schachinger selbst und der Rest Subunternehmern, man hofft aber, auch diese zur Umstellung motivieren zu können. Bis 2030 sollen rund 100 Lkw und 200 Transporter elektrisch fahren.

Schachinger verfügt über eine PV-Anlage (8 Megawatt). Das Problem: Die Lkw müssen großteils in der Nacht geladen werden, wenn kein Sonnenstrom anfällt. Daher wurde die Powerlink H2 GmbH als Partner mit an Bord geholt. Gemeinsam will man einen Speicher mit einer Kapazität von 60 Megawattstunden und einer Anschlussleistung von 30 Megawatt errichten.

Projekt soll sich in weniger als zehn Jahren amortisieren
Der Speicher sei in seiner Kapazität „vergleichbar mit einem Traunkraftwerk“, sagt Werner Steinecker, früherer Energie-AG-Chef und jetzt bei Powerlink H2. Er nennt im „Krone“-Gespräch einen weiteren Vorteil des Projekts: „Ein Batteriespeicher bietet ein hohes Maß an Ausfallssicherheit, was gerade hier bei Kühlketten wichtig ist.“

Das Unternehmen Powerlink H2, an dem mehrere Firmen beteiligt sind, hat sich auf Speicherlösungen spezialisiert. Der Speicher im Schachinger-Logistikpark kostet rund 20 Millionen Euro – 15 Millionen davon übernimmt Powerlink H2 für den Speicher selbst, 5 Millionen Schachinger für die Ladeinfrastruktur. Mit dem, was (noch) nicht zum Laden verwendet wird, biete man Netzdienstleistungen an – das soll die Investition auch für Powerlink H2 zum Geschäftsmodell machen.

Maximilian Schachinger, Eigentümer des Logistikunternehmens, rechnet damit, dass sich die Projektkosten für seinen Betrieb „in weit unter zehn Jahren“ amortisieren. „Das Projekt gehört zu den wirtschaftlichsten, die ein Logistikunternehmen tätigen kann“, sagt Schachinger.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
24.02.2026 14:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
183.977 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
179.317 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
134.265 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3884 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1218 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1076 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Oberösterreich
Wieder keine Einigung
Erneut Streik in den Ordensspitälern in OÖ
Landestheater Linz
Künstliche Intelligenz übernimmt Rolle im Theater
Bei Logistikfirma
Hier entsteht größter Batteriespeicher des Landes
Brisante E-Mail
Neue Eskalationsstufe vor dem Cupduell Ried – LASK
Passant übersehen
Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf