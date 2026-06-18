Speicherausbau würde Strompreis mehr als halbieren

Würde man den überschüssigen Solarstrom tagsüber in Batterien speichern, könne der Strom in den verbrauchsstarken Abendstunden wieder ins Netz eingespeist werden. Damit ergäben sich laut der Studie Chancen für günstige Strompreise. Konkret könnten diese bis zu 7,5 Cent pro Kilowattstunde absinken. Die Differenz ergibt sich demnach aus dem Strom, der an der Börse 17 bis 21 Cent und aus der Batterie nur fünf Cent koste.