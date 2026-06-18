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Was dafür nötig wäre

Speicherausbau würde Strompreis mehr als halbieren

Wirtschaft
18.06.2026 07:00
Für stabile Preise bräuchte es Batteriespeicher mit einer Leistung von vier Gigawatt und 16 ...
Für stabile Preise bräuchte es Batteriespeicher mit einer Leistung von vier Gigawatt und 16 Gigawattstunden Speicherkapazität.(Bild: Powerlink H2)
Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Von Lisa-Marie Wögerbauer

Im Sommer ist mittags meist Strom im Überfluss vorhanden, am Abend muss Österreich teuren Strom importieren. Eine neue Studie zeigt ein Einsparpotenzial von 7,5 Cent pro Kilowattstunde. Bedingung dafür sei ein Ausbau der Batteriespeicher.  Was dafür konkret nötig wäre ...

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Durch den starken Ausbau der Stromerzeugung mit Photovoltaik (PV) deckt dieser mittlerweile 15 Prozent des heimischen Verbrauchs und ist damit die zweitwichtigste Stromquelle Österreichs.

Nun stellt sich aber die Frage, wie überschüssiger Sonnenstrom aus den PV-Anlagen effizient genutzt werden kann. Grund dafür ist, dass an sonnigen Tagen zur Mittagszeit mehr Strom erzeugt als benötigt wird, weil bei allen die Sonne gleichermaßen scheint und somit die Nachfrage abnimmt.

Teure Stromimporte an Sommerabenden vermeidbar
In diesen Stunden sinken die Strompreise aufgrund des Überangebots teilweise bis in den negativen Bereich. Am Abend hingegen steigt der Verbrauch deutlich an, sodass Österreich regelmäßig auf teure Stromimporte angewiesen ist. Laut Photovoltaic-Austria-(PV-)Chef Herbert Paierl soll mehr Tempo beim Ausbau von Batteriespeichern helfen, dieses Ungleichgewicht abzufedern.

Würde man den überschüssigen Solarstrom tagsüber in Batterien speichern, könne der Strom in den verbrauchsstarken Abendstunden wieder ins Netz eingespeist werden. Damit ergäben sich laut der Studie Chancen für günstige Strompreise. Konkret könnten diese bis zu 7,5 Cent pro Kilowattstunde absinken. Die Differenz ergibt sich demnach aus dem Strom, der an der Börse 17 bis 21 Cent und aus der Batterie nur fünf Cent koste.

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Könnte Österreich seine derzeitige Batteriekapazität sofort verfünffachen, würde heute an 60 Sommertagen der teure Strombedarf in den Abendstunden mit überschüssigem PV-Strom gedeckt. Das mögliche Einsparpotenzial im Sommer wird auf bis zu 150 Millionen Euro jährlich geschätzt. Voraussetzung dafür wäre allerdings eine Batterie mit einer Kapazität von bis zu 16 Gigawattstunden und einer Leistung von vier Gigawatt.

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