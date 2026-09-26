AMS-Standort in Villach erstrahlt in neuem Glanz

Zahlreiche Vertreter aus Politik und Wirtschaft statteten der neuen Vilalcher Arbeitsmarktservice- Zentrale in der Ludwig-Walter-Straße am Freitag einen Besuch ab. So auch Landesrätin Beate Prettner, die mit dem Abschluss der einjährigen Umbauphase zufrieden ist: „Die neue Geschäftsstelle wertet den Stadtteil auf und ist sowohl mit dem Auto als auch mit den öffentlichen Verkehrsverbindungen sehr gut erreichbar.“