Tragischer Tod mit 25! Trauer um Türkei-Fußballer

Entsetzen, schierer Unglauben und Bestürzung im türkischen Fußball: Mit gerade einmal 25 Jahren ist Bandırmaspor-Verteidiger Tolga Kalender zu Tode gekommen! Der Abwehrspieler war offenbar seit längerer Zeit erkrankt und zuletzt auch im Krankenhaus, wo er nun den Kampf gegen den Tod verlor …