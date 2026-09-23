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Tragischer Tod mit 25! Trauer um Türkei-Fußballer

Fußball International
23.09.2026 19:23
Tolga Kalender ist tot – gestorben im Alter von gerade einmal 25 Jahren …
Tolga Kalender ist tot – gestorben im Alter von gerade einmal 25 Jahren …(Bild: Krone-Collage/Krone KREATIV/GEPA, www.instagram.com/togikalenderr)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Entsetzen, schierer Unglauben und Bestürzung im türkischen Fußball: Mit gerade einmal 25 Jahren ist Bandırmaspor-Verteidiger Tolga Kalender zu Tode gekommen! Der Abwehrspieler war offenbar seit längerer Zeit erkrankt und zuletzt auch im Krankenhaus, wo er nun den Kampf gegen den Tod verlor …

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Kalender, der sein letztes Bewerbsspiel am 1. Februar absolvierte und im Anschluss offiziell wegen einer Augenverletzung nicht mehr eingesetzt werden konnte, begann seine Karriere in der Jugendakademie von Kuvayi Milliyespor in seiner Heimatstadt Mersin.

Im Verlauf seiner allzu kurzen Laufbahn war er u.a. auch beim Başakşehir FK oder bei Adana Demirspor engagiert – für letzteres Team lief er auch 25-mal in der Süperlig auf (ein Tor und ein Assist).

„Unser tief empfundenes Beileid!“
„Mit tiefem Kummer haben wir vom Tod unseres geschätzten Spielers Tolga Kalender erfahren“, schreibt Bandırmaspor, Kalenders letzter Arbeitgeber, auf Instagram über das Ableben des Fußballers. „Unser tief empfundenes Beileid gilt seiner Familie, seinen Teamkollegen und der gesamten Bandırmaspor-Gemeinde!“

Vonseiten Adanaspors gedachte man Kalenders ebenfalls mit warmen Worten: „Durch seinen Einsatz, seinen Kampfgeist und die schönen Erinnerungen, die er im blau-marineblauen Trikot hinterlassen hat, wird er im Gedächtnis unseres Vereins stets weiterleben …“

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