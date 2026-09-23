Räuber ging zur Polizei, damit er verhaftet wird

Das schaut nach schlechtem Gewissen aus – oder nachts ist es ihm draußen schon zu kalt: Ein mehrfach einschlägig vorbestrafter, unsteter und beschäftigungsloser 30-Jähriger stellte sich am Dienstag persönlich auf der Polizeiinspektion Wels-Pernau in Oberösterreich und gab an, für den Raubüberfall auf die Tankstelle in Wels verantwortlich zu sein.
Zu dem Überfall auf die Tankstelle kam es am 6. September gegen 20.20 Uhr. Der unbekannte Täter betrat die Tankstelle durch einen Hintereingang und bedrohte zwei im Lager anwesenden Personen mit der Schusswaffe und forderte sie zur Herausgabe des Tresorschlüssels auf. Der Räuber zielte nicht nur mit der Waffe in ihre Richtung, er setzte einer der beiden Personen die Schusswaffe an den Kopf und wiederholte seine Forderung.
Nachdem es sich bei den beiden Personen nicht um Angestellte dieser Tankstelle handelte, betrat der Täter den Verkaufsraum. Er näherte sich dem anwesenden Mitarbeiter, repetierte dabei seine Waffe zur Untermauerung der Drohung und forderte den 22-jährigen Mitarbeiter durch Ansetzen der Waffe auf, die Kassenlade zu öffnen. Der Räuber griff in die Kassenlade, erbeutete dabei Bargeld.
Dann flüchtete der Täter durch den Hintereingang. Der Mitarbeiter betätigte den Alarmknopf und forderte die eintreffenden Kunden zum Wählen des Notrufes auf. Auch die im Lager aufhältigen Personen verständigten in der Zwischenzeit die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.
Verdächtiger legte Geständnis ab
16 Tage nach der Tat stellte sich der 30-Jährige auf der Polizeiinspektion Wels-Pernau. Er wurde aufgrund einer mündlichen Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wels festgenommen und zeigte sich zum Sachverhalt geständig. Als Grund für den Überfall gab er an, aus einem zurückliegenden, fehlgeschlagenem Suchtgiftgeschäft Schulden zu haben.
In die Justizanstalt eingeliefert
Der 30-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels überstellt
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