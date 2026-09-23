Räuber ging zur Polizei, damit er verhaftet wird

Verdächtiger legte Geständnis ab

16 Tage nach der Tat stellte sich der 30-Jährige auf der Polizeiinspektion Wels-Pernau. Er wurde aufgrund einer mündlichen Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wels festgenommen und zeigte sich zum Sachverhalt geständig. Als Grund für den Überfall gab er an, aus einem zurückliegenden, fehlgeschlagenem Suchtgiftgeschäft Schulden zu haben.

In die Justizanstalt eingeliefert

Der 30-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels überstellt