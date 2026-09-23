Julia Mayer lief bei Rekord noch eine ÖLV-Bestzeit

Bei Timo Hinterndorfer, der im Halbmarathon in 1:02:44 seinen eigenen U23-Rekord nur um zehn Sekunden verpasst hatte, gibt es keine markanten Änderungen in den Bestenlisten. Interessant aber die 10-Kilometer-Bestzeit von Aaron Gruen (30:01). Nur einmal war er über 10 Kilometer schneller – heuer im Jänner mit 29:28 in Boston. Aber dies ist für ihn nur ein schwacher Trost für sein so sehr enttäuschendes WM-Abschneiden im Halbmarathon als 83. mit 1:04:16.