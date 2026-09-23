Julia Mayer lief bei Rekord noch eine ÖLV-Bestzeit

Erfreuliches Nachspiel für Julia Mayer drei Tage nach der WM in Kopenhagen! Bei ihrem Rekordlauf im Halbmarathon (1:10:54) lief sie en passent bei der offiziell genommenen Split-Zeit über 15 Kilometer in 50:48 auch eine neue österreichische Bestzeit. ÖLV-Generalsekretär Helmut Baudis bestätigte der „Krone“, dass alle Kriterien zur Anerkennung dieser Bestleistung erfüllt worden seien.
Damit verbesserte Mayer (bei der Halbmarathon-WM 38.) die bisherige 15-Kilometer-Bestleistung von Cordula Lassacher, die heuer am 25. Jänner bei der VCM-Winterlaufserie starke 51:02 gelaufen war, um 14 Sekunden. Über 15 Kilometer werden vom ÖLV offiziell nur Bestleistungen, aber keine Rekorde geführt. Mayer, die gerade erst vor fünf Wochen in Birmingham sensationelle EM-Zehnte im Marathon geworden war, hat damit in ihrer Karriere bereits zehn ÖLV-Rekorde und eine offizielle ÖLV-Bestzeit aufgestellt (siehe Statistik unten).
Alle 5-Kilometer-Punkte genau vermessen
Zunächst war es nicht sicher, ob die 15-Kilometer-Zeit von Mayer bestenlistenreif ist oder nicht. David Katz (USA), seit Jahrzehnten weltweit der erfahrenste Streckenvermesser der World Athletics, bestätigte aber, dass in Kopenhagen alles regelkonform für eine Rekord-Anerkennung gewesen sei. „Alle 5-Kilometer-Punkte auf der Halbmarathonstrecke wurden von einem offiziellen Streckenvermesser vermessen und zertifiziert.“
Dies hatte der von der World Athletics beauftragte Kroate Lucija Kolic durchgeführt. Auch alle anderen Kriterien wie zum Beispiel das Gefälle, das nicht mehr als 1 Meter pro 1 Kilometer haben darf, seien erfüllt worden. Zudem habe Seiko mit einer Transponder-Zeitnehmung alle 5 Kilometer offiziell die Zwischenzeiten genommen.
Split-Zeiten schon in den ÖLV-Bestenlisten
Damit stand einer Anerkennung durch den ÖLV nichts mehr im Wege, wie Generalsekretär Baudis bestätigte. Auch alle anderen Split-Zeiten der Österreicher seien in die ÖLV-Bestenlisten aufgenommen worden. Damit ist Mayer mit ihrer 5-Kilometer-Zeit von 16:50 heuer übrigens die Nummer 4 in Österreich.
Bei Timo Hinterndorfer, der im Halbmarathon in 1:02:44 seinen eigenen U23-Rekord nur um zehn Sekunden verpasst hatte, gibt es keine markanten Änderungen in den Bestenlisten. Interessant aber die 10-Kilometer-Bestzeit von Aaron Gruen (30:01). Nur einmal war er über 10 Kilometer schneller – heuer im Jänner mit 29:28 in Boston. Aber dies ist für ihn nur ein schwacher Trost für sein so sehr enttäuschendes WM-Abschneiden im Halbmarathon als 83. mit 1:04:16.
Alle ÖLV-Rekorde (10) bzw. Bestleistungen (1) von Julia Mayer:
5 km Straßenlauf (1):
10 km Straßenlauf (3):
15 km Straßenlauf (1/Bestleistung):
Halbmarathon (3):
Marathon (3):
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