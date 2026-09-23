Die Jägermeister Orange Madness kommt nach Wien

Eine geheime Location. JEA live on stage, starke DJ-Beats, eiskalte Shots, Speed Dating, immersive Erlebnisse und einzigartige Inszenierungen, die vorher ganz bewusst niemand verrät. Am 10. Oktober bringt Jägermeister mit Orange Madness eines jener Events zurück nach Wien, bei denen FOMO mehr als berechtigt ist. Wer dabei sein will, braucht allerdings etwas Glück: die Tickets sind nicht käuflich zu erwerben, sondern werden nur über ausgewählte Gewinnspiele verlost. Die Kronen Zeitung verlost 5x2 der streng limitierten Tickets.
Jägermeister hat eine Vergangenheit mit außergewöhnlichen Nächten, die sich nie an Konventionen gehalten haben: ungewöhnliche Locations, große Inszenierungen und Erlebnisse, von denen am nächsten Tag alle wissen wollten, was eigentlich passiert ist. Genau dieses Gefühl kommt jetzt zurück: neu gedacht für 2026, selbstverständlich im Zeichen von Jägermeister Orange und mit einer großen Prise Madness.
Am 10. Oktober übernimmt Orange Madness eine noch geheime Location in 1040 Wien. Diese Nacht folgt keinen gewöhnlichen Erwartungen: Hinter jeder Tür wartet etwas anderes, der nächste Beat, die nächste Inszenierung, die nächste Überraschung. Stillstehen ist keine Option.
Das erwartet die Besucher der Orange Madness
JEA steht live on stage und sorgt für Beats, die unter die Haut gehen. An einem ungewöhnlichen Ort wartet ein Secret Rave. DJs und Surprise Acts tauchen dort auf, wo man sie nicht erwartet. Beim Speed Dating zeigt sich, wohin spontane Begegnungen führen können. Dazwischen: immersive Experiences, unerwartete Inszenierungen, eiskalte Jägermeister Orange Shots und weitere Überraschungen. Was darüber hinaus passiert? Wird nicht gespoilert. Denn manche Dinge muss man einfach selbst erlebt haben.
Auch wo Orange Madness stattfindet, bleibt vorerst unter Verschluss. Bekannt ist nur: am 10. Oktober um 20:00 Uhr in 1040 Wien. Erst am 1. Oktober fällt beim offiziellen Location Drop der Vorhang und Jägermeister verrät auf Social Media und per Mail, welcher Ort für eine Nacht Orange gefärbt wird.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für die streng geheim gehaltene Orange Madness Party von Jägermeister 5x2 Karten. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 30. September, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance auf Tickets für die Orange Madness Party von Jägermeister erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone kocht“- Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.