Die Jägermeister Orange Madness kommt nach Wien

Das erwartet die Besucher der Orange Madness

JEA steht live on stage und sorgt für Beats, die unter die Haut gehen. An einem ungewöhnlichen Ort wartet ein Secret Rave. DJs und Surprise Acts tauchen dort auf, wo man sie nicht erwartet. Beim Speed Dating zeigt sich, wohin spontane Begegnungen führen können. Dazwischen: immersive Experiences, unerwartete Inszenierungen, eiskalte Jägermeister Orange Shots und weitere Überraschungen. Was darüber hinaus passiert? Wird nicht gespoilert. Denn manche Dinge muss man einfach selbst erlebt haben.