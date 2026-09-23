Israel-Teamchef: „Österreicher sind sehr stark“

„Die Österreicher sind körperlich sehr stark, sie pressen gut und sind als Mannschaft sehr stark“, zeigte Israel-Teamchef Ben Shimon einen Tag vor dem Duell mit Österreich großen Respekt vor dem ÖFB-Team.
Israels Fußball-Teamchef Ran Ben Shimon hat vor dem Nations-League-Duell am Donnerstag in Linz mit Österreich Respekt vor der Auswahl des Gastgebers gezeigt. „Die Österreicher sind körperlich sehr stark, sie pressen gut und sind als Mannschaft sehr stark“, erklärte der 55-Jährige am Mittwoch, betonte aber auch gleichzeitig: „Wir haben auch gute Spieler und haben uns so vorbereitet, dass wir die Qualitäten des Gegners kennen.“
Kein Vorteil für Israel war die Tatsache, dass die sechs in der Major League Soccer tätigen Kadermitglieder erst Mittwochfrüh bei der Mannschaft eintrafen. Jom Kippur wurde von Sonntagabend bis Montagabend gefeiert, das traditionelle Judentum untersagt Reisen in dieser Zeit. Daher flog das Sextett erst am Dienstag aus den USA ab. „Das ist eben die Situation, das liegt nicht in unseren Händen“, sagte Ben Shimon zu diesem Thema.
Offensivspieler Manor Solomon nahm zu den vielen prominenten Abwesenden im ÖFB-Team Stellung. „Österreich fehlen ein paar Spieler, sie haben aber noch immer sehr gute Spieler, die in Top-Ligen in Europa zum Einsatz kommen“, meinte der Legionär von West Ham United.
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