Israel-Teamchef: „Österreicher sind sehr stark“

Israels Fußball-Teamchef Ran Ben Shimon hat vor dem Nations-League-Duell am Donnerstag in Linz mit Österreich Respekt vor der Auswahl des Gastgebers gezeigt. „Die Österreicher sind körperlich sehr stark, sie pressen gut und sind als Mannschaft sehr stark“, erklärte der 55-Jährige am Mittwoch, betonte aber auch gleichzeitig: „Wir haben auch gute Spieler und haben uns so vorbereitet, dass wir die Qualitäten des Gegners kennen.“