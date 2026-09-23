Mehrheit befürwortet Steuerbonus für Privatanleger

Eine aktuelle Studie zum langfristigen Wertpapiersparen im europäischen Vergleich zeigt: Unter 32 untersuchten europäischen Staaten ist Österreich das einzige Land ganz ohne steuerliche Begünstigung für private Anleger. Auf realisierte Kursgewinne aus Aktien, ETFs und Fonds fällt hierzulande ab dem ersten Euro eine Kapitalertragsteuer von 27,5 Prozent an – unabhängig davon, wie hoch der Gewinn ist oder wie lange die Anlage gehalten wurde.