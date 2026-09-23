Salzburg muss auf Schlüsselspieler verzichten

Im ersten von zwei Kirtags-Heimspielen treffen die Eisbullen am Abend auf Innsbruck. Nach zwei harten Niederlagen am Stück will der ehemalige Eishockey-Serienmeister seinen Kritikern zeigen, dass er es besser kann. Fehlen wird den Bulls dabei ein Schlüsselspieler.
Wie die „Krone“ am Dienstag schon berichtete, fehlte Michael Raffl beim Training der Eisbullen. Der Stürmer hatte bei der 3:6-Niederlage am Sonntag in Bozen einen Schuss auf den Knöchel abbekommen und musste im zweiten Drittel vorzeitig in die Kabine. Untersuchungen haben ergeben: Der 37-jährige Topstürmer kann gegen die Tiroler nicht auflaufen.
Ausfalldauer bei Michael Raffl noch unbekannt
Was sich der Kärntner tatsächlich zugezogen hat oder wie lange er ausfallen wird, darüber wollten die Bulls am Mittwochabend vorerst keine Auskunft geben. Für Michael Raffl rückt Florian Lanzinger, sonst für die Alps Hockey League-Mannschaft im Einsatz, in den Kader.
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