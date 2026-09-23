Salzburg muss auf Schlüsselspieler verzichten

Wie die „Krone“ am Dienstag schon berichtete, fehlte Michael Raffl beim Training der Eisbullen. Der Stürmer hatte bei der 3:6-Niederlage am Sonntag in Bozen einen Schuss auf den Knöchel abbekommen und musste im zweiten Drittel vorzeitig in die Kabine. Untersuchungen haben ergeben: Der 37-jährige Topstürmer kann gegen die Tiroler nicht auflaufen.