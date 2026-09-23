Spanien erspielt sich Semifinale gegen Tschechien!

Spaniens Tennis-Frauen-Team steht beim Final-Turnier des Billie Jean King Cups durch einen 2:1-Sieg gegen Kasachstan im Semifinale!
Jessica Bouzas Maneiro brachte die Ibererinnen am Mittwoch in Shenzhen durch ein 6:2, 6:2 gegen Sonja Schijenbajewa in Front, Julia Putinzewa glich durch ein 6:2, 3:6, 6:1 gegen Cristina Bucsa aus.
Semifinal-Gegner am Freitag ist Tschechien
Bucsa/Sara Sorribes Tormo entschieden das Doppel gegen Anna Danillina/Schibek Kulambajewa mit 6:2, 7:5 für sich. Semifinal-Gegner am Freitag ist Tschechien.
Am Donnerstag beginnt Italien gegen das Gastgeber-Team Chinas die Jagd auf den Titel-Hattrick. Davor treffen die Ukraine und Belgien aufeinander.
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