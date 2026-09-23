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Damen-Champions-League

LIVE ab 21 Uhr: Austria Wien muss bei Chelsea ran

Frauenfußball
23.09.2026 17:00
Werden die Austria-Damen heute auch nach dem Spiel gegen Chelsea noch so quietschfidel sein?
Werden die Austria-Damen heute auch nach dem Spiel gegen Chelsea noch so quietschfidel sein?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Auftakt zur Liga-Phase in der Damen-Champions-League: Die Wiener Austria muss auswärts beim FC Chelsea ran. Wir berichten live (siehe unten).

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Hier der LIVETICKER:

Ihr Champions-League-Debüt führt die Fußballerinnen der Wiener Austria zu einer schillernden Adresse: Der achtfache englische Meister Chelsea empfängt Österreichs Double-Sieger heute am Abend in London. „Wir fahren nicht hin, um uns die Mannschaft und das Stadion anzuschauen“, sagte Austria-Trainer Stefan Kenesei vor dem Gastspiel der Violetten in Englands Hauptstadt. „Wir wollen mutig sein und unsere Farben gut vertreten.“

„... dass es eine sehr schwierige Aufgabe wird!“
Mit großer Anspannung und Vorfreude auf die 1. Runde der Liga-Phase stieg der Austria-Tross am Dienstag in das Flugzeug. „Von der Champions League träumt jeder und dieser Traum geht mit Beginn dieser Reise jetzt in Erfüllung“, sagte Kenesei. Man wolle auch gegen die Engländerinnen, die ein Stammgast in K.-o.-Phasen der „Königsklasse“ sind, mit Leistung überzeugen. „Wir sind aber realistisch genug in der Einschätzung, dass es eine sehr schwierige Aufgabe wird.“ Leidvoll musste das in der Vorsaison St. Pölten erleben. Österreichs damaliger Meister unterlag in der Liga-Phase zu Hause glatt 0:6. Chelsea hat nur eines der jüngsten 30 Spiele der Gruppenphase/Liga-Phase verloren und 22 Siege gefeiert.

Die Stamford Bridge bleibt der Austria verschlossen. Zwar trägt seit heuer auch die Frauen-Abteilung der „Blues“ ihre Ligaheimspiele im berühmten Stadion aus, die Champions-League-Partie gegen die Austria findet jedoch an der gut 9000 Fans fassenden Plough Lane des AFC Wimbledon statt. Dass sich die beiden Teams in finanziell völlig unterschiedlichen Sphären bewegen, zeigt ein Blick auf die Finanzkennzahlen: Allein die Personalkosten der Chelsea-Frauen waren für die Saison 2024/25 mit gut 17 Millionen Euro höher als jene des gesamten Klubs FK Austria Wien (14,94 Millionen) – inklusive der Männer-Abteilung als mit Abstand größter Posten.

Hanshaw: „Viel schwieriger geht es nicht“
Lotta Cordes ließ durchblicken, wie es die Wienerinnen gegen die Stars um die englische Team-Torfrau Hannah Hampton, Erin Cuthbert und Lauren James anlegen wollen. „Chelsea ist natürlich der ganz klare Favorit. Wir wollen uns auf unsere Stärken im gemeinsamen, kompakten Verteidigen konzentrieren und so versuchen, Chelsea das Leben schwer zu machen“, sagte die Mittelfeldspielerin.

Von einer extrem schweren Angelegenheit sprach Verena Hanshaw, die die Gegnerinnen als langjährige England-Legionärin bestens kennt. „Das erste Mal in der Champions League und dann auch gleich noch gegen Chelsea – viel schwieriger geht es nicht“, sagte Hanshaw im ORF. Die Härteprüfung wird laut der 131-fachen ÖFB-Teamspielerin auch zeigen, ob „wir Schritte nach vorne gemacht haben und uns auch auf dieser Bühne beweisen können“. Mit den weiteren Gegnern Bayern München, Juventus Turin, Inter Mailand und Manchester City zog die Austria die ganz großen Lose.

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