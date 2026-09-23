LIVE ab 21 Uhr: Austria Wien muss bei Chelsea ran

„... dass es eine sehr schwierige Aufgabe wird!“

Mit großer Anspannung und Vorfreude auf die 1. Runde der Liga-Phase stieg der Austria-Tross am Dienstag in das Flugzeug. „Von der Champions League träumt jeder und dieser Traum geht mit Beginn dieser Reise jetzt in Erfüllung“, sagte Kenesei. Man wolle auch gegen die Engländerinnen, die ein Stammgast in K.-o.-Phasen der „Königsklasse“ sind, mit Leistung überzeugen. „Wir sind aber realistisch genug in der Einschätzung, dass es eine sehr schwierige Aufgabe wird.“ Leidvoll musste das in der Vorsaison St. Pölten erleben. Österreichs damaliger Meister unterlag in der Liga-Phase zu Hause glatt 0:6. Chelsea hat nur eines der jüngsten 30 Spiele der Gruppenphase/Liga-Phase verloren und 22 Siege gefeiert.