Zugtickets wegen Spritpreisen um Hälfte billiger

Ab dem 1. Oktober wird demnach die maximale Gewinnmarge beim Verkauf von Benzin und Diesel auf zehn Cent begrenzt. Bei der Bahn werden die Preise für Tickets ab der zweiten Klasse um die Hälfte gesenkt. Die EU sei zwar in der Lage, Hunderte Milliarden Euro aufzubringen, um die Ukraine im Krieg gegen Russland zu unterstützen, aber wegen der hohen Spritpreise habe sie bisher noch nicht einmal ein Treffen einberufen, kritisierte der slowakische Ministerpräsident. Wie berichtet, will seine Sonderregierung jetzt einen EU-Sondergipfel beantragen.