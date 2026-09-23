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Zugtickets wegen Spritpreisen um Hälfte billiger

Außenpolitik
23.09.2026 18:54
In der Slowakei hat die Regierung im Kampf gegen hohe Spritpreise günstigere Zugtickets ...
In der Slowakei hat die Regierung im Kampf gegen hohe Spritpreise günstigere Zugtickets beschlossen. (Symbolbild)(Bild: Christian Jauschowetz)
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Von krone.at

Seit Beginn des Iran-Kriegs sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Die EU lasse die Mitgliedstaaten damit bisher allein, kritisierte der slowakische Ministerpräsident Robert Fico. Sein Land habe nun eine Gewinnbegrenzung für Tankstellen und günstigere Zugtickets beschlossen, teilte er am Mittwoch mit.

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Ab dem 1. Oktober wird demnach die maximale Gewinnmarge beim Verkauf von Benzin und Diesel auf zehn Cent begrenzt. Bei der Bahn werden die Preise für Tickets ab der zweiten Klasse um die Hälfte gesenkt. Die EU sei zwar in der Lage, Hunderte Milliarden Euro aufzubringen, um die Ukraine im Krieg gegen Russland zu unterstützen, aber wegen der hohen Spritpreise habe sie bisher noch nicht einmal ein Treffen einberufen, kritisierte der slowakische Ministerpräsident. Wie berichtet, will seine Sonderregierung jetzt einen EU-Sondergipfel beantragen.

In der Slowakei sind die Spritpreise aktuell eine Spur günstiger als in Österreich. Hierzulande betrug der Median laut E-Control für einen Liter Diesel am Dienstag 2,234 Euro und für einen Liter Super 1,934 Euro. Am Mittwoch hat die Bundesregierung eine neue Spritpreisbremse beschlossen. Diese setzt sich aus der Reduktion der Mineralölsteuer um 6,7 Cent sowie einer Reduktion der Marge für die Ölkonzerne um 3,5 Cent pro Liter zusammen. Die Bremse gilt vorerst für Oktober und November.

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Die Grünen haben immer wieder günstigere Tickets für öffentliche Verkehrsmittel gefordert, eine große Debatte wurde darüber aber nicht gefordert. Andere Parteien haben unter anderem ein Tempolimit von 100 auf Autobahnen und eine Übergewinnsteuer auf Energiekonzerne in die Diskussion eingebracht.

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