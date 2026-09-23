Krimineller Sohn brachte Verwandte vor Gericht

Auch daran, dass sich die Wiener Familie in Wels verantworten musste, ist der Sohn schuld: Er soll sich bei seinem ehemaligen Arbeitgeber, einer Tankstelle im Bezirk Gmunden, aus der Kassa bedient haben. „Er selbst ist aber flüchtig und wird per Haftbefehl gesucht“, so Huber weiter. Wird er gefasst, drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft. Der Gesamtschaden aus seinen Delikten soll rund 26.400 Euro betragen.