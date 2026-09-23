Kugelbombe nahe Hochspannungsmast gefunden

Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes stellten den Feuerwerkskörper sicher, machten ihn unbrauchbar. Wäre er explodiert, hätte er den Experten zufolge „keinen Schaden anrichten können“, führte der Sprecher aus. Bislang werde untersucht, ob eine Zündvorrichtung vorhanden war und wie lange der Gegenstand schon dort lag.