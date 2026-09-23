Essen auf Rädern: „Wir brauchen dringend Helfer“

Die Speisen werden im ehemaligen Kloster, dem heutigen Pflegeheim, vorbereitet. Von dort holen die Ehrenamtlichen die Mahlzeiten ab und bringen sie zu den Empfängern. Kostenersatz für die Fahrten mit dem Privatauto gibt es keinen.

Zusätzliche Freiwillige bringen Entlastung

Seit 37 Jahren funktioniert „Essen auf Rädern“ in Pinkafeld auf diese Weise. Damit das Angebot künftig bestehen bleibt, werden dringend Freiwillige gesucht. Schon wenige zusätzliche Helfer könnten das bestehende Team deutlich entlasten. Wer rund eine Stunde am Vormittag Zeit hat und sich für bedürftige Menschen engagieren möchte, kann dazu beitragen, dass auch künftig niemand auf eine warme Mahlzeit verzichten muss.