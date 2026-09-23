Zivildienst-Treffen ohne Kickl und Gewessler

Gesetzesentwurf wurde Opposition noch nicht vorgelegt

Überrascht dürften die beiden Parteien gewesen sein, dass die Regierung – anders als angekündigt, keinen Gesetzesentwurf vorlegen konnte. Stögmüller sprach von „konstruktiven Gesprächen“ und einem „ersten Abtasten“, zweifelt aber stark daran, dass bis 30. September eine Lösung gefunden werden kann – wie er am Vortag auch schon mit sehr klaren Worten bei seinem Besuch bei krone.tv kundtat. Dieses Datum gilt als Deadline, danach wird eine Umsetzung bis 2027 kaum vorstellbar.