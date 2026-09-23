Land Steiermark lehnt grüne Fassade für Schule ab

Die Gemeinde habe mit der Projektumsetzung noch vor einer Förderzusage begonnen. Laut Bescheid der Bildungsdirektion seien die Fenster großflächig aus der Begrünung auszusparen, weshalb der Kühlungseffekt in den Klassen selbst fast nicht vorhanden sei. „Aus Sicht der Abteilung 17 steht das Projekt aufgrund diverser Fachgründe nach eingehender Prüfung in einem nicht vertretbaren Kosten-Nutzen-Verhältnis.“ Im Bescheid selbst wird festgehalten, „dass in den Sommermonaten Juli und August kein Unterricht stattfindet und die Schulgebäude in dieser wärmsten Periode des Jahres auch nicht klimatisiert werden müssen“.