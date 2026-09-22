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Mit Paul Csitkovics

Neues Burgenland-Musical feiert demnächst Premiere

Burgenland
22.09.2026 10:14
Paul Csitkovics alias „Peter“ beim Schmusen mit „Anna“ (Ilvy Schultschik). Ob sein Partner Fin ...
Paul Csitkovics alias „Peter“ beim Schmusen mit „Anna“ (Ilvy Schultschik). Ob sein Partner Fin Holzwart bei den Kuss-Szenen eifersüchtig wurde? Immerhin ist Csitkovics pansexuell? „Nein, Ilvy ist nur eine gute Freundin von uns. Außerdem sind Fin und ich seit sieben Jahren glücklich.“(Bild: Butz & Reineke)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Man kennt ihn als von den großen Bühnen des Landes, jetzt bringt Paul Csitkovics selbst ein Musical heraus. „Daham“ heißt es, und handelt vom  Burgenland und der Suche nach Heimat, Liebe und dem großen Glück. Die „Krone“ hat mit dem Künstler vorab gesprochen.

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Nach Hauptrollen in „West Side Story“, „Romeo und Julia“ oder „Jesus Christ Superstar“ zählt der Oberpullendorfer Paul Csitkovics zu den gefragtesten Musicaldarstellern im deutschen Sprachraum. Nebenbei engagiert sich der 31-Jährige im Künstlerkollektiv „Butz & Reineke“, das er mit seinem Partner Fin Holzwart gegründet hat. Vor einem Jahr sorgte das fünfköpfige Ensemble mit dem burgenländischen Dialektkonzert „G’scheit g’scheat“ für Begeisterung. Im Mittelpunkt standen dabei nicht nur Sprachenvielfalt, Lokalkolorit, Liebe und Freundschaft, sondern auch die Frage: Wo bin ich daheim?

Das Künstlerkollektiv „Butz & Reineke“ besteht aus Paul Csitkovics, Fin Holzwart, Ilvy ...
Das Künstlerkollektiv „Butz & Reineke“ besteht aus Paul Csitkovics, Fin Holzwart, Ilvy Schultschik, Marina Petkov und Ryta Tale.(Bild: Butz&amp;Reineke)

Zuhören statt träumen
„Das Echo darauf war so überwältigend, dass wir den Liederabend zu einem Burgenland-Musical mit dem Titel ’Daham’ ausgebaut haben. Damit gehen wir nun ab 15. Oktober auf Tour“, sagt Csitkovics, der in dem Musiktheaterstück den jungen Installateur „Peter“ mimt. Peter liebt das Dorfleben, seinen Beruf und seine Freundin „Anna“ – gespielt von Ilvy Schultschik. Doch als diese ihm eröffnet, dass sie fürs Studium nach Wien ziehen und deshalb die Beziehung beenden möchte, bricht für Peter die Welt zusammen.

„Peter ist so verliebt in Anna, dass er sich gar nichts anderes vorstellen kann als mit ihr zusammen zu sein. Also überwindet er seine Aversion gegen die Stadt und beschließt in einer völlig impulsiven und blauäugigen Kurzschlussreaktion, sie in die Stadt zu begleiten. Dort angekommen, holt ihn jedoch die Realität ein. Erst ist er bitter enttäsucht, doch bald stellt er fest, dass es wohl klüger wäre, seiner Freundin zuzuhören und ihre Wünsche zu verstehen anstatt andauernd nur vor sich hinzuträumen. Es geht also um Kommunikation, Selbstreflexion und persönliche Entwicklung: ’Was will ich vom Leben?’ und ’Passt das mit dem, was der andere will, zusammen?’, bringt es Csitkovics auf den Punkt.

Szenen aus dem Videodreh zu „I tua ois fia di“. Für die Produktion der CD gab es eine Förderung ...
Szenen aus dem Videodreh zu „I tua ois fia di“. Für die Produktion der CD gab es eine Förderung des Landes.(Bild: Butz&amp;Reineke)
Ilvy Schultschik hat für das Musical sogar Kroatisch gelernt. Denn auch in dieser Sprache wird ...
Ilvy Schultschik hat für das Musical sogar Kroatisch gelernt. Denn auch in dieser Sprache wird gesungen.(Bild: Butz&amp;Reineke)

Eigene CD
Wie das klingt, kann man schon am 30. September hören. Da erscheint nämlich „I tua ois fia di“ – die erste schwungvolle Single-Auskoppelung jener CD, die das Kollektiv parallel zum Musicalstart herausbringt. Eines steht jetzt schon fest: Der Song erinnert an den Dialektpop der „Poxrucker Sisters“ und hat echtes Ohrwurm-Potenzial.

Im Sommer 2025 war Csitkovics in „West Side Story“ bei den Seefestspielen in Mörbisch zu sehen.
Im Sommer 2025 war Csitkovics in „West Side Story“ bei den Seefestspielen in Mörbisch zu sehen.(Bild: Kurt Pinter)

Schwung, Witz und Spannung
Das neue Musical „Daham“ bietet aber nicht nur anregenden Stoff zum Nachdenken, sondern auch jede Menge Unterhaltung – vor allem in Gestalt von Csitkovics‘ Lebensgefährten Fin Holzwart. Dieser gibt im Stück den norddeutschen Millionenerben „Sören“, der vor seinem ersten Arbeitstag in der Investment-Firma seines Vaters nach Österreich flüchtet und hier auf die exzentrische „Nanni“ (gespielt von Ryta Tale) trifft, die in ihrem Studio Maniküre und Lebensberatung anbietet und ein kunterbuntes Dating-Leben führt. Und dann ist da auch noch „Penka“ (Marina Petkov), die versucht, den Erwartungen ihrer bulgarischen Mutter gerecht zu werden und endlich einen Mann zu finden.   

Wer wissen will, wie all diese schrägen Geschichten ausgehen, bucht am besten gleich Karten (Preis: 29 Euro). Das Burgenland-Musical macht neben Oberpullendorf auch in Güssing, Eisenstadt, Mattersburg und Wien Station: butzreineke.at/tickets

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