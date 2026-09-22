Neues Burgenland-Musical feiert demnächst Premiere

Schwung, Witz und Spannung

Das neue Musical „Daham“ bietet aber nicht nur anregenden Stoff zum Nachdenken, sondern auch jede Menge Unterhaltung – vor allem in Gestalt von Csitkovics‘ Lebensgefährten Fin Holzwart. Dieser gibt im Stück den norddeutschen Millionenerben „Sören“, der vor seinem ersten Arbeitstag in der Investment-Firma seines Vaters nach Österreich flüchtet und hier auf die exzentrische „Nanni“ (gespielt von Ryta Tale) trifft, die in ihrem Studio Maniküre und Lebensberatung anbietet und ein kunterbuntes Dating-Leben führt. Und dann ist da auch noch „Penka“ (Marina Petkov), die versucht, den Erwartungen ihrer bulgarischen Mutter gerecht zu werden und endlich einen Mann zu finden.

Wer wissen will, wie all diese schrägen Geschichten ausgehen, bucht am besten gleich Karten (Preis: 29 Euro). Das Burgenland-Musical macht neben Oberpullendorf auch in Güssing, Eisenstadt, Mattersburg und Wien Station: butzreineke.at/tickets