Aufatmen: „Vorfall nicht von HiPP verursacht“

„Krone“ hörte sich bei Müttern um

Während der mutmaßliche Giftmischer nun zumindest bis zur nächsten Haftprüfung zwei Wochen in seiner videoüberwachten Einzelzelle im Landesgericht Eisenstadt sitzt, hörte sich die „Krone“ bei Müttern auf der Straße um. Sie sind vor allem erleichtert, dass der Täter gefasst wurde und Gott sei Dank niemand durch das Rattengift zu Schaden gekommen ist.