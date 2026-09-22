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Endlich O'zapft is!

Die 5. Wiener Kaiser Wiesn beginnt bald!

Wien
22.09.2026 12:48
Promotion
(Bild: Stefan Diesner)
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Von Sponsoring

Am Donnerstag, 24. September, ist Schluss mit Warten: Mit großem Festzug durch den Prater, Trachtenkapellen, Volkstanzgruppen und Ehrengästen startet die fünfte Wiener Kaiser Wiesn. Um 12 Uhr folgt der große Bieranstich – und dann heißt es endlich wieder: O’zapft is! Jetzt noch schnell Tickets sichern im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at

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Dirndl raus, Lederhose an und auf in den Prater! Nur noch zweimal schlafen, dann beginnt die Wiener Kaiser Wiesn – und heuer soll Wien nicht einfach nur zuschauen, sondern gemeinsam in die Wiesn-Saison hineinfeiern.

Schon der 24. September wird zum ersten großen Erlebnis. Ab 10 Uhr trifft man sich bei Kolariks Luftburg, bevor sich der traditionelle Festzug durch den Prater in Bewegung setzt. Mit Pferdekutsche, Trachtenkapelle, Volkstanzgruppen, Ehrengästen und jeder Menge Vorfreude geht es gemeinsam Richtung Kaiserwiese. Wer Lust auf Tracht, Brauchtum und echte Wiesn-Stimmung hat, ist eingeladen, dabei zu sein und den großen Einzug mitzuerleben. 

Um 12 Uhr heißt es: O’zapft is!
Auf der Kaiserwiese wartet dann jener Moment, auf den Wiesn-Fans seit Monaten hinfiebern: der traditionelle Bieranstich. Im Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig, Bezirksvorsteher Alexander Nikolai und den Partnern der Wiener Kaiser Wiesn wird Österreichs größtes Brauchtums- und Oktoberfest offiziell eröffnet.

Und danach wird nicht lange gefackelt: Die Edlseer sorgen mit ihrer unverwechselbaren steirischen Wiesn-Musi für beste Stimmung. Mit Lisa Miko kommt zusätzlich ein ganz anderer Sound auf die Kaiserwiese: Die Burgenländerin verbindet Mundart mit tanzbaren EDM-Beats und macht daraus ihren ganz eigenen „Dialekt Dance“. Tradition trifft auf neue Sounds – genau diese Mischung gehört zur Wiener Kaiser Wiesn 2026.

Dann gibt es ohnehin kein Halten mehr. Die Maß werden gehoben, die Musi spielt auf und aus dem feierlichen Einzug wird die erste große Wiesn-Gaudi des Jahres.

(Bild: Stefan Diesner)

Und das ist erst der Anfang: 18 Tage lang wird die Kaiserwiese zum Treffpunkt für alle, die gemeinsam feiern, schunkeln, tanzen und österreichische Lebensfreude genießen wollen. Drei Festzelte, fünf Almen, das Wiesn Dorf, Schmankerl und jede Menge Live-Musik warten bis 11. Oktober.

Jetzt Tickets sichern und mitfeiern!
Die Wiener Kaiser Wiesn läuft von 24. September bis 11. Oktober auf der Kaiserwiese im Wiener Prater. Wer live dabei sein will und in den Festzelten mitfeiern möchte, sollte sich rechtzeitig seinen Platz sichern. Tickets für das Abendprogramm sind im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at erhältlich! 

Jetzt noch schnell Tickets sichern! 
Auf geht‘s zur Wiener Kaiser Wiesn! 
(Bild: Stefan Burghart)

Also: Tracht herrichten, Freunde zusammentrommeln und Wiesn-Termin fixieren.
Sichern Sie sich jetzt schnell Ihre Tickets für die beliebten Abendveranstaltungen beim Wiener Kaiser Wiesn Fest.
Das vollständige Programm und alle Tickets finden Sie im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at

Jetzt HIER Tickets sichern! 

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