Die 5. Wiener Kaiser Wiesn beginnt bald!

Schon der 24. September wird zum ersten großen Erlebnis. Ab 10 Uhr trifft man sich bei Kolariks Luftburg, bevor sich der traditionelle Festzug durch den Prater in Bewegung setzt. Mit Pferdekutsche, Trachtenkapelle, Volkstanzgruppen, Ehrengästen und jeder Menge Vorfreude geht es gemeinsam Richtung Kaiserwiese. Wer Lust auf Tracht, Brauchtum und echte Wiesn-Stimmung hat, ist eingeladen, dabei zu sein und den großen Einzug mitzuerleben.