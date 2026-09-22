Personal gesucht: Wirtin lädt zum Casting ins Pub

Lokalübernahme möglich

Bier- oder Whiskey-Fan muss dafür niemand sein. Wer hinter der Bar steht, sollte allerdings bereit sein, sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Auch die Musik gehört für Weyse zum Gesamtpaket eines Irish Pubs. „Die Atmosphäre ist wirklich ansteckend bei uns.“ Langfristig könnte das Jobcasting sogar einen neuen Lokalbesitzer hervorbringen: Weyse kann sich nämlich vorstellen, ihr Pub später einmal an einen Mitarbeiter zu übergeben.