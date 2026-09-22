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Personal gesucht: Wirtin lädt zum Casting ins Pub

Burgenland
22.09.2026 04:58
Carmen Weyse sucht für ihr Irish Pub Mitarbeiter. Statt Bewerbungsgesprächen setzt sie auf ein ...
Carmen Weyse sucht für ihr Irish Pub Mitarbeiter. Statt Bewerbungsgesprächen setzt sie auf ein Jobcasting direkt in ihrem Lokal in Oberwart.(Bild: Krone KREATIV/FiftyOne – The Irish Pub, viewitlikejenni.com)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Gutes Personal ist in der Gastronomie heiß begehrt. Carmen Weyse wartet gar nicht erst darauf, dass Bewerbungen auf ihrem Schreibtisch landen: Sie lädt Interessierte zum Jobcasting.

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Der perfekte Lebenslauf allein macht noch keinen guten Mitarbeiter. Carmen Weyse dreht den Spieß bei der Personalsuche deshalb um: Nicht die Bewerber sollen ihr beweisen, warum sie den Job verdienen – die Pub-Chefin will ihnen zeigen, warum es sich lohnt, bei ihr hinter der Bar zu stehen.

Dafür öffnet sie ihr „FiftyOne – The Irish Pub“ in Oberwart gleich an zwei Terminen zum Jobcasting. Gesucht wird Verstärkung für zehn bis 40 Stunden, große Bewerbungshürden gibt es keine. Am 27. September (10 Uhr) und 3. Oktober (14 Uhr) können Interessierte einfach vorbeischauen. „Ich lasse mich überraschen, wie viele kommen“, sagt Weyse.

Gerade in einer Branche, in der Personal schwer zu finden ist, will die Wirtin Bewerbern die Scheu nehmen. Statt eines steifen Vorstellungsgesprächs sollen sie bei einem Kaffee zunächst das Lokal kennenlernen. „Die Leute sollen sehen, wie es bei uns ist.“

Zitat Icon

Man muss Menschen mögen und sich mit dem Lokal identifizieren können. Alles andere kann man lernen.

Lokalinhaberin Carmen Weyse

Der Lebenslauf ist Nebensache
Denn Weyse kennt auch das Image ihres Berufs. Wer Gastronomie hört, denkt schnell an Stress, lange Arbeitszeiten und wenig Freizeit. Sie will deshalb zeigen, was ihr Betrieb entgegenzusetzen hat: Bei Vollzeit gibt es eine Vier-Tage-Woche, weil hauptsächlich abends gearbeitet wird, bleibt tagsüber viel Freizeit. Dazu kommt eine überdurchschnittliche Bezahlung. Erfahrung hinter dem Tresen verlangt die Pub-Chefin nicht.

Quereinsteiger und Berufsneulinge willkommen
Quereinsteiger und Berufsneulinge sind ausdrücklich willkommen, auch ältere Bewerber will Weyse mit ihrem Casting erreichen. Was zählt, sind ein gepflegtes Auftreten, Freude am Umgang mit Menschen und die Persönlichkeit. „Man muss Menschen mögen und sich mit dem Lokal identifizieren können. Alles andere kann man lernen.“

Lokalübernahme möglich
Bier- oder Whiskey-Fan muss dafür niemand sein. Wer hinter der Bar steht, sollte allerdings bereit sein, sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Auch die Musik gehört für Weyse zum Gesamtpaket eines Irish Pubs. „Die Atmosphäre ist wirklich ansteckend bei uns.“ Langfristig könnte das Jobcasting sogar einen neuen Lokalbesitzer hervorbringen: Weyse kann sich nämlich vorstellen, ihr Pub später einmal an einen Mitarbeiter zu übergeben.

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