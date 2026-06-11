Neues Gutachten: Es war dasselbe Gift in Gläsern!

Teure Urlaube, Markenkleidung und Autos

Pavel S. soll sich kurz vor seiner Festnahme zudem um rund 600.000 Euro ein Grundstück mit Traumblick auf den Wolfgangsee gekauft haben. Dazu kommen teure Urlaube, ein Range Rover und Markenkleidung. Auch vor der Fälschung von Lohnzetteln soll der Verdächtige nicht zurückgeschreckt sein. Aus einem angegebenen Nettoeinkommen von rund 3500 Euro soll er so ein Einkommen von mehr als 10.000 Euro nach Abzug der Steuern vorgetäuscht haben. Mit den gefälschten Gehaltsbestätigungen soll er sich schließlich bei einer slowakischen Bank in seiner Heimat einen weiteren Kredit über 900.000 Euro erschlichen haben.