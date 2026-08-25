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Trump soll Grund sein

3-Monats-Hoch: Bitcoin steigt über 80.000 Dollar

Wirtschaft
25.08.2026 10:10
Das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Vertretern der Krypto-Branche soll für den ...
Das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Vertretern der Krypto-Branche soll für den jüngsten Bitcoin-Anstieg verantwortlich sein.(Bild: AFP/APA / AFP / Mladen ANTONOV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zum ersten Mal seit drei Monaten hat Bitcoin die 80.000-Dollar-Marke geknackt. Schon seit ungefähr einer Woche geht es für die älteste und bekannteste Kryptowährung nach oben – insgesamt um rund 15.000 Dollar. Für den jüngsten Anstieg soll US-Präsident Donald Trump verantwortlich sein.

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Der Bitcoin hat am Dienstag seine Kursgewinne der vergangenen Handelstage ausgebaut und ist erstmals seit mehr als drei Monaten über die Marke von 80.000 US-Dollar (68.587 Euro) gestiegen. In der Früh wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp zu 80.750 Dollar gehandelt und damit mehr als zwei Prozent höher als am Vortag. Zeitweise stieg der Kurs im frühen Handel bis auf 81.255 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Mitte Mai.

Am Markt wurde der Kursgewinn mit einem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Vertretern der Kryptobranche erklärt. Die Zusammenkunft sorgte für mehr Optimismus hinsichtlich des Engagements der Regierung für den Kryptosektor. Trump drängt darauf, dass ein Gesetzentwurf zur Regulierung von Kryptowährungen umgesetzt wird. Die Anleger hoffen auf weniger Regulierung beim Handel mit Kryptowährungen.

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USA wollen Anleihen kaufen
In den vergangenen Tagen hat Bitcoin wieder deutlich an Wert gewonnen. Zu den stärksten Treibern zählte die Ankündigung der US-Regierung in der vergangenen Woche, verstärkt eigene Staatsanleihen zurückkaufen zu wollen. Das belastete den US-Dollar. Mit der Maßnahme sollen die Renditen der Staatspapiere gesenkt werden, auch um den Schuldendienst für die US-Regierung günstiger zu machen. Hohe Renditen an den Anleihemärkten können zudem Unternehmer und Verbraucher belasten, wenn sie Kredite aufnehmen.

Der Bitcoin liegt jedoch noch unter seinem Jahreshoch, das er im Jänner bei knapp 98.000 Dollar markiert hatte. Befürchtungen über Anhebungen des Leitzinses hatten zwischenzeitlich die Kursentwicklung beim Bitcoin gedämpft. Steigende Zinsen lassen auch die Finanzierungskosten steigen und veranlassen einige Investoren dazu, Geld aus riskanten Anlageklassen wie dem Bitcoin abzuziehen.

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