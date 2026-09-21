Feuerwehrvirus erlischt auch nicht im Ruhestand

Schulbank wird gedrückt

Als Archivar hält er außerdem ein wachsames Auge über die immer weiterwachsende Feuerwehrchronik. Dafür drückt der 66-Jährige auch noch einmal die Schulbank, besucht heuer noch den Archivar-Lehrgang an der Landesfeuerwehrschule in Linz. Welche Projekte in der nahen Zukunft anstehen, weiß Sperl noch nicht genau: „Schauen wir mal. Vielleicht finde ich im Bezirksarchiv eine Beschäftigung für einen kalten Winter.“