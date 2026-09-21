Notarzt-Helikopter fliegt ab Freitag auch nachts

„Medizinische Notfälle kennen keine Uhrzeit“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer am Montag in einer Pressekonferenz in Suben, „deshalb ist es entscheidend, dass die Menschen in Oberösterreich rund um die Uhr auf rasche und professionelle Hilfe zählen können.“ Seine für Gesundheit zuständige Stellvertreterin Christine Haberlander (beide ÖVP) betonte, dass Spitzenmedizin zunehmend in Zentren erbracht werde und es das Ziel sei, den schnellstmöglichen Transport dorthin aus allen Regionen zu gewährleisten. Die Flugzeit aus Braunau in die Kliniken Wels-Grieskirchen oder in das Kepler Universitätsklinikum in Linz betrage etwa 20 bis 30 Minuten, hieß es.