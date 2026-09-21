Biker (17) bei Crash mit Auto schwer verletzt

Ein schwerer Unfall ereignete sich am späten Sonntagnachmittag im Bezirk Linz-Land. Dort war ein 17-jähriger Motorradfahrer beim Abbiegen mit dem Wagen eines querenden 25-Jährigen kollidiert. Er kam in einer angrenzenden Wiese zu Sturz und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen.
Ein 25-Jähriger aus Piberbach lenkte am Sonntag gegen 17:45 Uhr seinen Wagen auf der Kremsmünsterer Landesstraße von Kremsmünster kommend Richtung Kematen an der Krems. Zur selben Zeit fuhr ein 17-Jähriger aus Kematen mit seinem Motorrad vom Güterweg Lohnwinkl kommend Richtung Kematen an der Krems.
Beim Einbiegen kollidiert
Bei der Kreuzung Lohnwinkl mit der L562 wollte der 17-Jährige mit seinem Motorrad nach links einbiegen, woraufhin er in die linke Fahrzeugseite des von rechts kommenden 25-jährigen Pkw-Lenkers prallte. Der 17-Jährige kam in der angrenzenden Wiese zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der 17-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Universitätsklinikum geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.