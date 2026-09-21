Biker (17) bei Crash mit Auto schwer verletzt

Beim Einbiegen kollidiert

Bei der Kreuzung Lohnwinkl mit der L562 wollte der 17-Jährige mit seinem Motorrad nach links einbiegen, woraufhin er in die linke Fahrzeugseite des von rechts kommenden 25-jährigen Pkw-Lenkers prallte. Der 17-Jährige kam in der angrenzenden Wiese zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der 17-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Universitätsklinikum geflogen.