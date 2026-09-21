Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brucknerfest Linz

Lars Eidinger: Dichterstimme und Dancefloor

Oberösterreich
21.09.2026 15:00
Neben seiner Schauspielkarriere beschäftigt sich Lars Eidinger intensiv mit Musik, Literatur und ...
Neben seiner Schauspielkarriere beschäftigt sich Lars Eidinger intensiv mit Musik, Literatur und Performance.(Bild: William Minke)
Porträt von Eva Hammer
Von Eva Hammer

Von Jedermann bis Hollywood: Lars Eidinger gilt längst als einer der herausragenden Schauspieler seiner Generation. Im Rahmen des Linzer Brucknerfestes trat er gemeinsam mit Schlagzeuger George Kranz im  Posthof auf. Er las Liebesgedichte des Schriftstellers und Dramatikers Thomas Brasch, hinterher legte er noch als DJ auf. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wenn Worte pulsieren und Rhythmus spricht: Lars Eidinger las im Linzer Posthof die eindringlichen Gedichte von Thomas Brasch, begleitet vom virtuosen Schlagwerk und der Beatbox-Kunst von George Kranz. „Das Unvereinbare in ein Gedicht“ wurde zu einem intensiven Erlebnis zwischen Literatur, Musik und Performance.

Braschs Gedichte sind voller überraschender Wendungen, Eidinger spannte den Bogen von zärtlicher Liebe bis zu brachialer Begierde. Anarchie, Pornografie und Blasphemie wurden selten mit größerer poetischer Eleganz in Sprache und Klang verwandelt. Kinderreime standen neben kunstvoller Lyrik, intime Liebesgedichte neben Erinnerungen an Krieg und Verlust. „Vom schlimmsten Frieden gehetzt zwischen zwei Kriegen“ lautete eine Hommage an die Großmutter des Dichters.

Lesen Sie auch:
Linz: Festrednerin Maja Haderlap
Brucknerfest Linz
Maja Haderlap: Scharfe Kritik am Umgang mit KI
13.09.2026
Brucknerfest Linz
Endlich einmal einen Bruckner zum Angreifen
17.09.2026
Linz und Wien
Peter Androsch: 672 Laden für Himmelsmusik
19.09.2026

Die andere Seite des Schauspielers
Eidinger las bewusst langsam und beinahe monoton. So gab er den Texten Tiefe und Nachhall, während Kranz die Übergänge gestaltete und Emotionen musikalisch verdichtete. Gemeinsam machten sie Braschs Sprachkunst zu einem packenden Gesamtkunstwerk.

Nach dem unvergesslichen Abend aus Lyrik, Schauspiel und Percussion zeigte sich der Bühnenstar noch von einer anderen Seite: Als DJ lud zum Clubbing und schlug damit eine Brücke zwischen Hochkultur und Tanzfläche.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
21.09.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
183.744 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Österreich
„Da hab ich das alles einfach tun müssen …“
117.515 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der 63-Jährige in einem Video, das er vor wenigen Tagen auf Facebook veröffentlich hat: „Ich ...
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
111.193 mal gelesen
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
2141 mal kommentiert
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Außenpolitik
Türkische Medien jubeln nach Linken-Sieg in Berlin
1281 mal kommentiert
Elif Eralps Wahlsieg in Berlin ist auch in der Türkei mit großer Freude vernommen worden.
Außenpolitik
Raffinerie in Moskau brennt nach Drohnenangriff
1098 mal kommentiert
In Moskau brennt am letzten Tag der Parlamentswahl die wichtigste Raffinerie Russlands.
Mehr Oberösterreich
Brucknerfest Linz
Lars Eidinger: Dichterstimme und Dancefloor
Premiere in OÖ
Notarzt-Helikopter fliegt ab Freitag auch nachts
Auch in Pension aktiv
Feuerwehrvirus erlischt auch nicht im Ruhestand
Highlights im Video:
Sechs BL-Spiele sieglos! WAC verliert auch in Ried
Grundstücksdeal
Urteil wurde bestätigt: 15 Monate für Ex-Anwalt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf