Lars Eidinger: Dichterstimme und Dancefloor

Von Jedermann bis Hollywood: Lars Eidinger gilt längst als einer der herausragenden Schauspieler seiner Generation. Im Rahmen des Linzer Brucknerfestes trat er gemeinsam mit Schlagzeuger George Kranz im Posthof auf. Er las Liebesgedichte des Schriftstellers und Dramatikers Thomas Brasch, hinterher legte er noch als DJ auf.