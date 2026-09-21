Nach Verletzungsabbruch: OEFV gibt Gschwandt Recht

Drei Punkte am grünen Tisch! Nachdem Anfang August das Match Ostermiething vs. Gschwandt bei 1:2 nach einer Knieverletzung eines heimischen Spielers abgebrochen wurde und die Gäste gegen eine Fortsetzung Protest einlegten, hatte der Verband das letzte Wort: 3:0 für Gschwandt!
Dieser Spielabbruch in der OÖ-Liga sorgte Anfang August für ordentlich Gesprächsstoff: Beim Stand von 2:1 für die Gäste aus Gschwandt verletzte sich Ostermiethings Christopher Wengler schwer am Knie, nach einer 45-minütigen Spielunterbrechung transportierte ihn die Rettung samt Notarzt ins Spital. Die Folge: Schiedsrichter Manfred Erlinger beendete die Partie.
Mitte August legte Gschwandt Protest gegen eine Fortführung der Partie ein, da kein Grund für einen Abbruch gegegeben gewesen sei und man die lange Auswärtsreise nicht erneut antreten wolle. Gestern Abend hatte der OEFV das letzte Wort und gab Gschwandt Recht. Verbands-Geschäftsführer Raphael Koch begründet das Urteil wie folgt: „Nicht jede Verletzung führt automatisch zu einem Abbruch. Deshalb hat der Strafausschuss auf 3:0 für Gschwandt entschieden.“
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