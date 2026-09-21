Nach Verletzungsabbruch: OEFV gibt Gschwandt Recht

Mitte August legte Gschwandt Protest gegen eine Fortführung der Partie ein, da kein Grund für einen Abbruch gegegeben gewesen sei und man die lange Auswärtsreise nicht erneut antreten wolle. Gestern Abend hatte der OEFV das letzte Wort und gab Gschwandt Recht. Verbands-Geschäftsführer Raphael Koch begründet das Urteil wie folgt: „Nicht jede Verletzung führt automatisch zu einem Abbruch. Deshalb hat der Strafausschuss auf 3:0 für Gschwandt entschieden.“