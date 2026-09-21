So reagiert Landes-ÖVP auf deutsches CDU-Desaster

ÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger verfolgte den Absturz der Schwesterpartei CDU und zieht seine Schlüsse: „Volksparteien müssen aufpassen, dass sie nicht immer erklären, warum die anderen falschliegen, sondern sagen, wofür sie selber stehen.“ Gerade in Sachsen-Anhalt sei zu sehr darüber gesprochen worden, wen oder was es zu verhindern gelte. „Aber keiner hat gesagt, wofür man selber steht“, sagt der Parteimanager zur „Krone“.